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紐約市3大公共圖書館 下月開放入館閱覽

記者和釗宇／紐約報導
預計全市三大公共圖書館系統可能從下月擴大開放，允許市民入內瀏覽、借閱書籍。（本報檔案照)
預計全市三大公共圖書館系統可能從下月擴大開放，允許市民入內瀏覽、借閱書籍。（本報檔案照)

新冠疫情導致紐約市公共圖書館目前尚未全面恢復正常服務，有消息指，預計全市三大公共圖書館系統或從下月就可擴大開放，允許市民入內瀏覽、借閱書籍；不過，市府並未對此作出明確回應。

紐約市三大圖書館系統包括紐約市公共圖書館(NYPL)、皇后區公共圖書館(QPL)和布碌崙(布魯克林)公共圖書館(BPL)，因疫情關係，全市所有公共圖書館於去年3月14日暫停營業；去年夏天疫情好轉之後，公共圖書館重新開門，但到目前為止僅允許讀者進入大廳「即取即走」(Grab-and-Go Service)。

Gothamist報導，三大圖書館系統目前正在聯合策畫第二階段開放；根據計畫，讀者可以進入大廳之外的藏書區瀏覽借閱，也可以使用電腦，但同時須戴口罩並保持社交距離；儘管三大圖書館系統的負責人並未表明重開的具體日期，但根據不具名的圖書館人員透露，重啟日期可能為5月10日。

皇后區公共圖書館首席館員伯倫(Nick Buron)表示，第二階段重啟預計最先在個別圖書館試點，然後再推廣開來；他說，圖書館預計將限制客容量，意味著讀者可能須排隊等候，「我們不能在沒有控制入館人數的情況下隨便開放。」

州教育廳上月就曾致信全州23個公共圖書館系統，建議重新開放；信中表示，隨著越來越多的民眾接種疫苗、CDC放寬防疫限制，目前已有越來越多的州重開圖書館；不過，教育廳並未建議讀者進入更多藏書區域，僅建議圖書館延長運營時間。

州教育廳一名發言人表示，希望看到紐約市公共圖書館盡早恢復正常服務，但也表示紐約市情況特殊；市府發言人則未對此作出評論。

圖書館 紐約市 疫情

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