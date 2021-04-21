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疫情趨緩 紐約州法官5/24回歸法院辦公

記者金春香／紐約報導
疫情緩解，州法庭法官律師下月24日回歸法庭上班。（記者金春香／攝影）
疫情緩解，州法庭法官律師下月24日回歸法庭上班。（記者金春香／攝影）

隨著新冠疫情逐漸減緩，紐約州法庭宣布，法官和員工將於5月下旬回歸辦公室辦公，預計將有超過1萬6000名州法院系統人員將於5月24日(周一)返回辦公室，結束長達13個月的視訊工作方式。

紐約州內法院去年3月底因出現多名法官和工作人員染疫甚至病逝，而停止當面庭審，改為視訊出庭；去年9月9日開始，紐約市以外的州內法院開始邀請陪審團回歸，紐約市的刑事和民事案件陪審團審理則於10月26日回歸；但由於州內確診病例激增，法院11月上旬再次回歸視訊庭審，不再召集陪審團和大陪審團。

紐約州上訴法院首席法官狄佛爾(Janet DiFiore)本周宣布，隨疫情數字不斷降低和疫苗普及，包括法官、書記員、法庭工作人員和法院內其他辦公室工作人員在內的1萬6000名州法院系統員工，將於5月24日重回法院辦公室，同時法院會繼續嚴格遵守一切防疫準則，包括檢測體溫、配戴口罩、保持社交距離、繼續設立隔離板和嚴格清潔等。

不過狄佛爾也表示，為了進一步維持安全，一些不需要律師出庭的案件仍以視訊方式進行，預計多以民事案件為主，刑事案件則將力求在法院庭審。

紐約州法院疫情期間有三名法官因感染新冠去世，過去13個月來，共有1345名法院員工確診新冠。

紐約州 疫情 紐約市

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