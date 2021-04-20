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法拉盛社區冰箱 免費取食物

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛社區冰箱歡迎民眾放、取食物。(民權中心提供)
法拉盛社區冰箱歡迎民眾放、取食物。(民權中心提供)

法拉盛社區冰箱」(Flushing Community Fridge)項目日前揭幕，一個放在法拉盛自由猶太教堂(Free Synagogue of Flushing)的冰箱，將供民眾免費拿取食物，也歡迎民眾為冰箱增添食物。

民權中心青年賦權計畫(MinKwon Center's Youth Empowerment Program)下的民權青年組織委員會和當地志願者，18日啟動法拉盛社區冰箱項目；民權中心表示，作為以低收入和移民為主的社區，自新冠疫情以來，法拉盛居民中有超過六成面臨租房負擔，並且需要依靠免費食品發放的人數持續增長；社區冰箱是一項新的互助措施，能夠減輕現有公益組織的壓力並免費提供生活必需的食物，旨在解決食物不足和浪費的問題。

法拉盛社區冰箱是一個存貨充足的獨立冰箱，社區冰箱得以實現，歸功於啟動前的成功眾籌，主要通過小額捐款籌集到2600多元經費，以及民權中心青年部與法拉盛自由猶太教堂的工作人員緊密合作；教堂社區事務主任Souks Soukhaseum表示，「我們猶太教堂一向致力於社會正義，並在103年來一直為社區提供幫助和支持。」

法拉盛社區冰箱位於三福大道(Sanford Ave.)與凱辛納大道交口的法拉盛自由猶太教堂，七天24小時開放，歡迎居民和當地企業將任何食物放入冰箱或從冰箱裡拿食物，早9時至晚9時有志願者在現場協助民眾。

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