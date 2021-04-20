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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

罵華警吃貓狗沾醬油 曼哈頓非裔男挨告

記者張晨／紐約報導
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)
五分局華警張立勇執勤時遭示威者以針對亞裔的種族主義言論辱罵威脅。(記者張晨／攝影)

轄管曼哈頓華埠的市警五分局華裔探員近期在一場「黑人的命也是命」示威遊行執勤期間，遭一非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」等針對亞裔的種族仇恨言論辱罵長達15分鐘；紐約市探員工會及律師19日表示，將代表張立勇於20日在曼哈頓州高等法院向該男子提起民事訴訟並求償，「要讓種族主義者付出代價。」

張立勇已在五分局服務超過16年，他表示，3月11日被派往石牆附近協調一場示威遊行，當他和其餘多名白人警員站在一起時，一非洲裔抗議者徑直走向他，並連續發表反亞裔的種族仇恨言論。

根據現場視頻顯示，在長達十幾分鐘期間，該非洲裔男子站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，沾醬油餵給你媽吃。」。

知情人士表示，非洲裔男子一度離開，後又回到現場，繼續大放厥詞，說「這個該死的早茶會」，然後用嘲弄口氣重覆了「醬油」這個詞，還質問張立勇是否點「午餐特價」，這一幕不但被華裔警員的執法相機記錄，涉事的非洲裔男子當時還在社群媒體直播辱罵全程。

市探員工會及律師19日表示，將代表張立勇在20日正式向曼哈頓的州高等法院向這名以暴力和種族主義言論威脅、辱罵張立勇的男子提起民事訴訟，要求賠償。

「為什麼他單單選擇了亞裔警員作為攻擊對象？」探員工會主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，新冠疫情後，全市針對亞裔的暴力案件增加，對這些種族主義者必須給予嚴懲。

迪吉科莫表示，連穿著制服的亞裔警察都無法避免種族主義攻擊，「我們希望這起訴訟能讓種族主義者知道，這類行為是要付出代價的。 」

「試圖以亞裔身分來貶低這名警察，你就會成為民事案件的被告。」迪吉科莫表示，政客們不採取行動來制止仇恨言論，保護警察，「那我們只能自己保護自己。」

消息人士表示，警方已經掌握這名非洲裔男子的信息，他此前就曾因威脅和騷擾被捕。

亞裔 種族主義 警察

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