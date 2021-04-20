罵華警吃貓狗沾醬油 曼哈頓非裔男挨告
轄管曼哈頓華埠的市警五分局華裔探員近期在一場「黑人的命也是命」示威遊行執勤期間，遭一非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」等針對亞裔的種族仇恨言論辱罵長達15分鐘；紐約市探員工會及律師19日表示，將代表張立勇於20日在曼哈頓州高等法院向該男子提起民事訴訟並求償，「要讓種族主義者付出代價。」
張立勇已在五分局服務超過16年，他表示，3月11日被派往石牆附近協調一場示威遊行，當他和其餘多名白人警員站在一起時，一非洲裔抗議者徑直走向他，並連續發表反亞裔的種族仇恨言論。
根據現場視頻顯示，在長達十幾分鐘期間，該非洲裔男子站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，沾醬油餵給你媽吃。」。
知情人士表示，非洲裔男子一度離開，後又回到現場，繼續大放厥詞，說「這個該死的早茶會」，然後用嘲弄口氣重覆了「醬油」這個詞，還質問張立勇是否點「午餐特價」，這一幕不但被華裔警員的執法相機記錄，涉事的非洲裔男子當時還在社群媒體直播辱罵全程。
市探員工會及律師19日表示，將代表張立勇在20日正式向曼哈頓的州高等法院向這名以暴力和種族主義言論威脅、辱罵張立勇的男子提起民事訴訟，要求賠償。
「為什麼他單單選擇了亞裔警員作為攻擊對象？」探員工會主席迪吉科莫(Paul DiGiacomo)表示，新冠疫情後，全市針對亞裔的暴力案件增加，對這些種族主義者必須給予嚴懲。
迪吉科莫表示，連穿著制服的亞裔警察都無法避免種族主義攻擊，「我們希望這起訴訟能讓種族主義者知道，這類行為是要付出代價的。 」
「試圖以亞裔身分來貶低這名警察，你就會成為民事案件的被告。」迪吉科莫表示，政客們不採取行動來制止仇恨言論，保護警察，「那我們只能自己保護自己。」
消息人士表示，警方已經掌握這名非洲裔男子的信息，他此前就曾因威脅和騷擾被捕。
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