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「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

調查：仇恨犯罪 攻擊亞裔長者案猛增11%

記者洪群超／紐約報導

紐約新聞網站「The City」和關注司法正義的「The Marshall Project」日前對市警仇恨犯罪數據進行分析，發現針對65歲及以上亞裔耆老的攻擊(harassment)是增長幅度最大的一個門類；而在針對亞裔長者的攻擊事件中，嫌犯近一半是亞裔，其次是非裔

由亞裔記者Christine Chung和Weihua Li執筆，Ariel Goodman和Michelle Pitcher參與的這篇調查報導發現，2019到2020年期間，市警收到的攻擊案件報警總數下降了近10%，但亞裔作為受害人的攻擊事件卻有所上升；對於65歲以上長者，這種對比尤其明顯，針對這個年齡段亞裔的攻擊案件上升了11%，但同比之下針對非裔和白人的攻擊事件則是下降。

2020年，市警收到303單針對65歲以上亞裔長者的二級攻擊案件報警，比2019年上升11%，多集中在亞裔聚居地區，比如皇后區法拉盛和曼哈頓華埠；嫌犯的族裔不一，但2020年發生的針對亞裔耆老的攻擊事件中，嫌犯有近半是亞裔，15%是非裔，12%是西語裔，10%是白人。

根據紐約州法，攻擊罪包括指一個人對另一個人進行身體接觸傷害或威脅對其進行身體傷害、跟蹤對方或重複做出令對方不安的舉動；很多律師表示，攻擊也包括語言攻擊，比如使用種族歧視性用語以及吐口沫、推搡等。 

在紐約，雖然一個人根據種族、年齡、性別、宗教或其他受保護特徵選擇受害人或做出侵害行動，就可以被按照仇恨罪起訴，但些意圖常很難在司法過程中被證明。

根據紐約州刑事司法服務廳數據，2020年紐約市有21名因二級攻擊而被捕的嫌犯被控仇恨犯罪，另有2323單二級攻擊逮捕沒有按仇恨犯罪被起訴；這個比率與上年相同。

根據市警，本月已經發生了三起亞裔便衣警察在曼哈頓被攻擊的事件，三名嫌犯均被捕並按仇恨罪起訴；但很多其他案件因為沒有警察目擊，最後不了了之；而分析也發現，針對18到44歲亞裔的攻擊事件在過去一年有所下降，而對亞裔耆老情況則完全相反。

亞裔 紐約州 非裔

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