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紐約客談／仇恨犯罪者抓了放 市警也無能為力

紐約客談
市警增加仇恨犯罪審視小組，盼增加社區參與，改變內部對仇恨犯罪執法，但整個司法體系沒有改變，仍是力不從心。(記者顏嘉瑩／攝影)
市警增加仇恨犯罪審視小組，盼增加社區參與，改變內部對仇恨犯罪執法，但整個司法體系沒有改變，仍是力不從心。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市警新成立了五人的市警仇恨犯罪審視小組(NYPD Hate Crime Review Panel)，讓社區能夠提出意見，協助市警審視個案是否為仇恨犯罪，增加社區參與。

市警對於仇恨犯罪的定義，為針對個人或團體的偏見仇視行為，以及對他人身分做出具有冒犯性的違法行為；過去有多次發生社區認為某些案子擺明就是仇恨犯罪，但卻不被執法單位認定為仇恨犯罪的例子，如今增加審視小組，這些社區領袖預計將可從文化背景等角度，提供有價值的意見。

美中公共事務協會會長滕紹駿被任命為此次代表華裔社區的小組成員，他也提到，過去有許多華裔被攻擊，但由於攻擊者在過程中沒有針對種族辱罵，因此無法被判定為仇恨犯罪，他希望以自身的背景，提供警方更多參考意見。

不過能否給受害者以公道，並非單純靠市警；就算市警判定為仇恨犯罪，礙於如今紐約州的保釋改革法，如果「未造成公共危險的非暴力犯罪」，法官也無法對被告要求現金保釋，只能無奈放虎歸山。

上周末一名亞裔便衣警察在地鐵站遭攻擊，險被推下月台，嫌犯被捕後因所控罪名屬於輕罪(Misdemeanor)，在不到一天內就被無保釋放，當時主審法官就稱自己「雙手被綁住」；本月也有另一名嫌犯朝執勤的亞裔便衣警員，以種族主義言論咒罵而被捕，以輕罪騷擾起訴後，不到12個小時就被釋放。

即便市警極力想要加強對仇恨犯罪的執法，但整個體系螺絲沒拴緊，即便只有一個單位想要改變，也力不從心，最根本還是得從上到下整個司法體系有改變，才能解決問題。

（紐約客談，每周二至六見報）

仇恨犯罪 紐約市 亞裔

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