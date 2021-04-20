長島納蘇郡議員提案 仇恨犯罪受害人可獲賠償

德魯克(前排左五)宣布提案，讓仇恨犯罪受害人可通過民事訴訟維權，得到庫倫(前排右三)和社區領袖的支持。(納蘇郡議會提供)

針對仇恨亞裔 犯罪激增，紐約長島納蘇郡(Nassau County)郡議員德魯克(Arnold W. Drucker)19日宣布立法提案，為仇恨犯罪 受害者提供新的工具，以在民事法庭維權，還可對仇恨犯罪者處以最高4萬5000元的罰款。

納蘇郡郡議員德魯克提案修訂該郡的「人權法」 (Human Rights Law)，明確禁止基於與新冠疫情存之間有實際或可感知的關係的歧視 ；此類歧視的受害者和郡檢察官將有權在法庭要求賠償和懲罰性賠償，以及律師費和法院認為適當的其他賠償。

此外，對於違反新冠歧視禁令的個人，每次將被處以5000元到2萬5000元的民事罰款，這將是可追討的，並將支付給受害者；還可徵收額外的罰款，對首次違反者處以5000元至1萬元不等的罰款，再犯或屢犯者處以1萬至2萬元不等的罰款。

「在此前，我們沒有採取足夠的行動來面對這種有害的偏見，排華法案和二戰期間把日裔美國人拘留在集中營都是恥辱的歷史。」德魯克說，「面對近期針對亞裔兄弟姐妹的仇恨和歧視，感謝民選官員紛紛站出來，不僅強烈反對這種仇恨，還提出旨在對仇恨者進行刑事起訴和懲罰的新法律」。

德魯克月初介紹此提案時，得到他的少數派黨團同僚的一致支持，他的提案也得到郡長庫倫(Laura Curran)和當地亞太裔社區組織領袖的支持。

庫倫說，「納蘇郡正在團結一致對抗上升的仇恨亞裔浪潮，雖然納蘇郡尚沒有針對亞裔的仇恨犯罪報案，但必須有執法手段和受害者尋求正義的工具，我感謝德魯克議員提出這項立法，將會加強納蘇郡確保所有居民受到保護和組尊重」。