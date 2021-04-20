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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

謊稱以物換物 2女連搶華裔老婦金飾

記者黃伊奕／紐約報導
作案女嫌之一。（市警提供）
作案女嫌之一。（市警提供）

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉17日、18日連續發生兩起惡性搶劫案，兩名劫匪用以物換物為藉口接近兩名華裔老婦，隨後搶走對方身上的金首飾。

根據警方消息，17日下午2時左右，一名84歲華裔老婦正坐在67街交8大道附近住宅門口，兩名女嫌進入住宅圍欄，提出以物換物進行交易；但隨後，其中一人用一條假項鍊戴在老婦脖子上，另外一人則直接搶走老婦脖子上的金項鍊；老婦指出，被搶走的金項鍊價值約1500元。

警方前往查獲了住宅附近的監控攝像頭，根據視頻兩名嫌犯從一輛白色休旅車出來，其中一名嫌犯金色長髮、身穿黑色T恤、長裙；另外一名嫌犯身穿黑白條紋與紅色花朵長裙，頭戴藍色圍巾。

18日該兩名嫌犯再次犯案，當日中午1時30分左右，一名64歲女子正沿著布碌崙64街西向步行，待她走至64街740大道門口時，同樣被該兩名嫌犯以交易為由接近，之後以同樣手法搶走受害者價值1000元的手鍊。

現警方公布兩名嫌犯照片進行通緝，呼籲如有發現任何可疑人物，立即致電止罪熱線(800­)577-8477，或上crimestoppers網站，或傳短訊274637再輸入tip577，所有信息絕對保密。

作案女嫌之一。（市警提供）
作案女嫌之一。（市警提供）

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