怎麼拿到市府合同的？ 班森賀遊民收容所開發商違規一籮筐

寇頓(右二)指出，在布班森賀建遊民收容所的開發商問題重重。（本報檔案照）

原本要在布碌崙 (布魯克林)班森賀新建的一處遊民收容所，在當地居民堅決反對下，市府日前鬆口決定另選他址，而州眾議員 寇頓(William Colton)進一步深入調查後，發現該收容所的開放商擁有大量違規紀錄，質問「如此差背景的公司，究竟是如何能獲得市府合同的」。

市府原本計畫在布碌崙Bath大道2147號空地新建一所全新遊民收容所，收留150名男性遊民，但在遭到社區民眾堅決反對後，不得不叫停；當地市議員崔馬克(Mark Treyger)日前表示，市府已決定做出讓步，另擇別處。

而寇頓在對該地址開發商Sandhu Group以及旗下多個子公司進行調查後表示，發現了大量令人不安的證據；他指出，Sandhu Group主要負責購買物業並增建旅館 的業務，但建築旅館的目的通常是將旅館房間出租給市府，用以收容遊民。

寇頓指出，Sandhu Group通常會使用一家子公司作為建築商，用來承擔開發項目中的違法行為與罰款，例如在史泰登島旗下一棟建築有七項規會，面臨1萬元罰款；另一處建築也有至少五項違規，面臨罰款9375元，還有一處建築有十項違規，被罰高達1萬8870元，皇后區有一項建築擁有17項違規，面臨9萬625元罰款等。

不僅如此，Sandhu Group在欠市府14萬元罰款以及多次違規情況下，仍能獲得市府合同，繼續進行收購更多的場地進行開發；寇頓質疑說，「為什麼市府會不斷與這種背景不好的開發公司合作。」

雖然市府已宣布會另擇別的地址修建遊民收容所，但寇頓呼籲民眾繼續保持警惕，如果發現開發商有任何可疑行為，立即撥打電話(718)236-1598向他辦公室通報；寇頓說，「通過合作，我們可以阻止市府和類似的貪婪的開發商以及其子公司簽訂不必要的合同。」