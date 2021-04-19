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福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

記者和釗宇╱紐約報導
顧雅明表示，打擊針對亞裔的種族歧視暴力犯罪，最重要的是要確保將犯罪者繩之以法。（記者和釗宇／攝影）
顧雅明表示，打擊針對亞裔的種族歧視暴力犯罪，最重要的是要確保將犯罪者繩之以法。（記者和釗宇／攝影）

美國福建公所18日在曼哈頓華埠林則徐廣場舉辦反亞裔歧視示威，隨後走上布碌崙(布魯克林)大橋遊行，倡議成立「全美反歧視、反暴力、反仇恨社團聯盟」；多名民選官員到場聲援，劉醇逸、顧雅明等呼籲華裔民眾，若遇到歧視行為，要勇於發聲。

影音來源：記者和釗宇

福建公所常務副主席郭爾強代因疫情未到場的主席鄭德良致辭表示，自新冠疫情在美國失控以來，針對亞裔的暴力仇恨犯罪就不斷增加，呼籲閩籍社團盡棄前嫌、加強團結，並倡議成立「全美反歧視、反暴力、反仇恨社團聯盟」，團結全美福建人與旅美僑胞，遏制種族歧視和仇恨犯罪行為對亞裔的不斷傷害，維護亞裔權益、尊嚴和安全。

州參議員劉醇逸、卡范納(Brian Kavanagh)、市議員顧雅明等民選官員到場聲援；劉醇逸表示，過去一年以來的疫情不僅重創華埠，亞裔美國人還得面對愈加嚴重的種族歧視，「這種情況必須停止；如果遇到任何讓你不適的舉動，你都應該勇於講出來，無論是在社交平台上披露還是向執法機關報告，不要等到歧視演變到犯罪的程度，讓全社會了解這件事的嚴重。」

顧雅明則表示，打擊針對亞裔的種族歧視暴力犯罪，最重要的是要確保將犯罪者繩之以法，「不能今天抓進去了明天又放出來，我們應當改革司法制度，沒有懲罰就沒有效果；我們要團結起來、抗議、反抗，亞裔民眾遇到歧視事件，一定要勇於講出來。」

卡范納說，「我們不應該一次又一次的舉辦這種活動，這說明情況沒有改變，我們需要團結更多的人改變現狀；我們今年的州預算中特批資金支持亞裔社區，這是一個進步。」

此外，市議員參選人李金枝、馬泰(Christopher Marte)等公職參選人和華裔市長參選人楊安澤代表、布碌崙區長亞當斯(Eric Adams)代表也到場聲援。

美國福建公所18日在曼哈頓華埠林則徐廣場舉辦反亞裔歧視示威。（記者和釗宇╱攝影）
美國福建公所18日在曼哈頓華埠林則徐廣場舉辦反亞裔歧視示威。（記者和釗宇╱攝影）
卡范納說，今年的州預算中特批資金支持亞裔社區，是一個進步。（記者和釗宇／攝影）
卡范納說，今年的州預算中特批資金支持亞裔社區，是一個進步。（記者和釗宇／攝影）
劉醇逸呼籲民眾勇於講出歧視經歷，無論是在社交平台上披露還是向執法機關報告。（記者...
劉醇逸呼籲民眾勇於講出歧視經歷，無論是在社交平台上披露還是向執法機關報告。（記者和釗宇／攝影）

種族歧視 亞裔 美國

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