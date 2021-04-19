我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3166萬人確診 已施打2億940萬劑疫苗

紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

保護亞裔 退役軍警成立社區巡邏隊

記者朱蕾╱紐約報導
紐約退役軍警社區巡邏隊日前成立，並得到全美警察防衛基金會的支持，左起依次為楊龍飛，奧奇平尼，蘇俊安，黃惠光。(黃惠光提供)
紐約退役軍警社區巡邏隊日前成立，並得到全美警察防衛基金會的支持，左起依次為楊龍飛，奧奇平尼，蘇俊安，黃惠光。(黃惠光提供)

紐約退役軍警社區巡邏隊日前成立，該巡邏隊由有軍警背景的專業人士帶領志願者，在紐約的亞裔社區巡邏，希望更好保護社區，防止仇恨亞裔等罪案的發生。

紐約退役軍警社區巡邏隊榮譽隊長黃惠光18日表示，面對仇恨和歧視亞裔的暴力行為激增，多名亞裔軍人和警界的現役和退役人士決定成立社區巡邏隊，發揮軍、警專業特長，加強對亞裔社區的保護；巡邏隊現已有約60人，會在法拉盛展開巡邏，每個小組的隊長由退伍軍人或警員擔任。

黃惠光還表示，巡邏隊得到全美警察防衛基金會(NPDF)的支持，該基金會是全美警民合作非營利組織之一，由現役和退休聯邦、州、地方執法人員和社會精英人士組成；他被NPDF創會主席奧奇平尼(Joseph Occhipinti)任命為基金會的亞裔社團聯絡代表，紐約退役軍警社區巡邏隊長蘇俊安被任命為對州治安人員(Peace Officer)的聯絡代表，希望增加亞裔社區與執法界的溝通。

巡邏隊的武術指導、紐約國際心武門武術總教練楊龍飛，在法拉盛成立反暴力自衛術培訓中心，為民眾提供免費的自衛防身課程。楊龍飛表示，此項目與法拉盛、布碌崙(布魯克林)、新澤西等多地華人合作舉辦，旨在提高華人自衛能力，從而確保自身和社區的安全；已有超過360人參與及支持此活動，若社區有需要，自衛培訓會在華人社區一直辦下去。

黃惠光表示，「我們會建議加入巡邏隊的民眾先參加此免費培訓，學習針對身體、心理等各方面的訓練，因為先保護好自己才能保護他人。」

有意加入紐約退伍軍人社區巡邏隊的民眾或諮詢免費自衛防身課程，請致電黃惠光(212)381-1988，楊龍飛(917)577-5158；反暴力自衛術培訓中心位於法拉盛王子街33-70號，目前因疫情，自衛培訓在戶外公園進行。

反暴力自衛術培訓中心為民眾提供免費的自衛防身課程。(黃惠光提供)
反暴力自衛術培訓中心為民眾提供免費的自衛防身課程。(黃惠光提供)

亞裔 紐約 法拉盛

上一則

紐約州陽性率 降至近半年新低

下一則

福建公所曼哈頓華埠集會 呼籲成立反歧視聯盟

延伸閱讀

不願當啞裔 華青參加競選團隊義工

不願當啞裔 華青參加競選團隊義工
法拉盛文藝中心推系列節目 聚焦亞裔觀點及故事

法拉盛文藝中心推系列節目 聚焦亞裔觀點及故事
法拉盛、日落公園 陽性率仍高

法拉盛、日落公園 陽性率仍高
法拉盛新指南出爐 逛、吃按圖索驥

法拉盛新指南出爐 逛、吃按圖索驥
中餐館遇「新冠餐」電話騷擾 市警巡察法拉盛

中餐館遇「新冠餐」電話騷擾 市警巡察法拉盛

熱門新聞

28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
呂翠晶和丈夫在疫情爆發期間製作口罩，贈送給社區。(呂翠晶提供)

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

2021-04-16 15:43
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
布碌崙日落公園的民眾積極登記接種新冠疫苗，醫生表示，如果接種了一劑疫苗後不慎染疫，症狀消失後即可預約接種第二針疫苗。(Getty Images)

打完首針疫苗後感染新冠 醫生：很正常 症狀消失即可打第二針

2021-04-16 10:22
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13
華男手刃親兄遇華警，警方稱現場狼藉，一刀致命，腸肚可見。(記者張晨/攝影)

「每天都吵架」 華男弒兄了結一切

2021-04-14 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法

住德州或加州？兩邊住的20年德州華人居民現身説法
紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你

紐約地鐵攻擊亞裔便衣警 嫌犯：我會打死你
房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少

房市泡沫？現買家已憂心忡忡：加碼搶房又退出的人不少
「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃

「男孩攔車 非裔倒地」德州傳槍響 前警員殺3人在逃
多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷

多枚火箭襲擊伊拉克空軍基地 至少5人受傷