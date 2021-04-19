保護亞裔 退役軍警成立社區巡邏隊

紐約退役軍警社區巡邏隊日前成立，並得到全美警察防衛基金會的支持，左起依次為楊龍飛，奧奇平尼，蘇俊安，黃惠光。(黃惠光提供)

紐約 退役軍警社區巡邏隊日前成立，該巡邏隊由有軍警背景的專業人士帶領志願者，在紐約的亞裔 社區巡邏，希望更好保護社區，防止仇恨亞裔等罪案的發生。

紐約退役軍警社區巡邏隊榮譽隊長黃惠光18日表示，面對仇恨和歧視亞裔的暴力行為激增，多名亞裔軍人和警界的現役和退役人士決定成立社區巡邏隊，發揮軍、警專業特長，加強對亞裔社區的保護；巡邏隊現已有約60人，會在法拉盛 展開巡邏，每個小組的隊長由退伍軍人或警員擔任。

黃惠光還表示，巡邏隊得到全美警察防衛基金會(NPDF)的支持，該基金會是全美警民合作非營利組織之一，由現役和退休聯邦、州、地方執法人員和社會精英人士組成；他被NPDF創會主席奧奇平尼(Joseph Occhipinti)任命為基金會的亞裔社團聯絡代表，紐約退役軍警社區巡邏隊長蘇俊安被任命為對州治安人員(Peace Officer)的聯絡代表，希望增加亞裔社區與執法界的溝通。

巡邏隊的武術指導、紐約國際心武門武術總教練楊龍飛，在法拉盛成立反暴力自衛術培訓中心，為民眾提供免費的自衛防身課程。楊龍飛表示，此項目與法拉盛、布碌崙(布魯克林)、新澤西等多地華人合作舉辦，旨在提高華人自衛能力，從而確保自身和社區的安全；已有超過360人參與及支持此活動，若社區有需要，自衛培訓會在華人社區一直辦下去。

黃惠光表示，「我們會建議加入巡邏隊的民眾先參加此免費培訓，學習針對身體、心理等各方面的訓練，因為先保護好自己才能保護他人。」

有意加入紐約退伍軍人社區巡邏隊的民眾或諮詢免費自衛防身課程，請致電黃惠光(212)381-1988，楊龍飛(917)577-5158；反暴力自衛術培訓中心位於法拉盛王子街33-70號，目前因疫情，自衛培訓在戶外公園進行。