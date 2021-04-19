月初才打完疫苗 57歲華女染新冠送命

陳夢琴在出現新冠症狀後半個月去世。(陳夢琴家人提供)

57歲的華女陳夢琴在本月初剛接種完新冠疫苗的第二天，丈夫確診新冠，不久她也出現新冠肺炎症狀，不到半個月竟病重而撒手人寰；陳夢琴的丈夫和姐姐悲痛表示，「她一直期待與20年未見的兩個兒子早日相見，不料卻已天人永隔。」

陳夢琴的姐姐(以下簡稱陳姐)18日表示，陳夢琴1日在曼哈頓華埠 的一家藥房接種了嬌生疫苗，她的丈夫則因感覺嗓子不舒服去做新冠檢測 ，2日得知結果為陽性，緊接著陳夢琴也出現一些症狀。

陳夢琴和丈夫住在華埠一間不大的公寓，沒有條件隔離；他們特別乘出租車到當地一家醫院，想入院治療，但醫院沒有接收；症狀持續約一周仍未好轉後，陳夢琴的姐姐把他們二人接到她在法拉盛的房子。

「其中一層給他們隔離居住，我也能全天照顧他們，當時陳夢琴的症狀看起來不算重症，只是怕冷、經常出冷汗，而且很容易餓，飯量有所增加」；陳姐回憶說，「13日晚上6時多，她還吃了一大碗麵；14日凌晨3時左右，她起來喝了些水，不料過了一小時，人就感覺不行了，我接到妹夫的電話後，立即上樓，看到她已經呼吸困難，我女兒立即撥打911。」

救護車不到十分鐘就趕到，醫護人員現場給陳夢琴急救約五分鐘，她可以喘氣了，血壓和心跳恢復正常，隨後被送到紐約長老會皇后醫院；醫院給她做了新冠檢測，結果也是陽性。

陳姐表示，疫情 期間，醫院的探望規則很嚴格，不能隨便進入，需要醫生通知；「我們從醫生那裡得知，她凌晨送到醫院後，心臟停跳過一次，14日早上，我和女兒去醫院重症監護病房看她，她已經昏迷，當日晚上心跳又停了一次，急救後恢復。」

15日下午，陳夢琴的丈夫新冠檢測已轉陰，便和陳姐一起到醫院看望陳夢琴，「本想次日早上再去看她，沒想到，16日早上4時左右就接到她去世的消息」；說到這裡，陳姐抑制不住悲傷哭了出來，「去年疫情那麼嚴重，她都堅持上班，只休息了一、兩周；卻在如今疫情好轉之時離開了我們，這一切太突然了。」

陳夢琴的丈夫在華埠一家商場裡賣光盤，陳姐說，「不知道他們兩人誰先感染，也不知道她在接種疫苗時，是否已經感染」；陳的家人已經同意進行屍體檢驗，來確定陳夢琴是否出現血栓。

2001年5月，為了給孩子創造更好的生活，陳夢琴離開兩名年少的孩子從福州來美，孩子留在家中由親戚照顧；因為還沒拿到綠卡，她一直沒回國；她的公民姐姐為她申請的親屬移民，已經進入審理階段，預計很快就能和孩子相間，卻再也見不到了。

陳夢琴的丈夫和姐姐說，兩個孩子已經20年沒見母親，希望他們能拿到美國簽證，來送母親最後一程。

陳夢琴生前工作的中國城超市老闆鄧龍表示，「陳夢琴已在超市工作多年，人非常好，對客人總是面帶微笑；我們一定會盡全力幫助她的家庭」。