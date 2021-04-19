失智華翁路倒 眼青全身是血 疑遭仇恨攻擊

目擊者李女士發現陳芽俤時，他倒在地上一動不動。（李女士提供）

患有阿茲海默症 的七旬華裔 老漢陳芽俤於17日中午從布碌崙(布魯克林)住宅外出失聯後，在醫院被尋回，被發現時他左眼瘀青、渾身是血，懷疑曾被人毆打，但警方表示無目擊證人、受害者也未稱遭遇攻擊，無法立案調查。

據悉陳芽俤今年77歲，一年之前不幸被診斷患上阿茲海默症，17日中午他從7大道交47街附近的住宅外出之後便失去聯繫；家人四處發布尋人啟事後，終於當日晚間6時左右在日落公園 的瑪摩利醫院將他尋回。

陳芽俤女兒陳慕吉(Maggie Chen，音譯)說，當時在醫院接到父親時，他左眼一圈烏青，臉部則疑似撞到地面紅腫，手掌破皮，褲子上很多血，「整個傷勢看上去就像被人打了一拳，然後倒地受傷」，加上近期不斷發生的華裔被攻擊案，陳慕吉擔心父親遭遇了仇恨攻擊。

陳慕吉說，父親一年多前就診斷出阿茲海默症，之後走丟過三次，但每次都被平安尋回；此次被尋回渾身是傷，擔心父親是遭遇攻擊，但她在聯繫警方後被告知，「如果沒有人親眼目睹攻擊案發生、受害者自己也沒說被攻擊，無法立案調查。」

陳慕吉指出，父親患病不可能記得究竟發生了什麼，將他送去醫院的目擊者也只發現渾身是血躺在地上的陳芽俤，醫生經過診斷只說受害者腦部有瘀血需要後續治療，但也無法判斷究竟是為何受傷，「如果他真的是被打了，做女兒不幫他討回公道如何安心。」

據最早發現陳芽俤的李女士稱，17日下午1時12分左右，她剛從洗衣店出來，就看到48街至47街交7大道路段的人行道上躺在一名華裔老人；她立刻拍下照片並上前查看，沒過多久該老人自己站了起來搖搖晃晃的繼續往前走；「最開始他躺在地上一動不動，口罩丟在一旁，眼睛烏青，渾身是血，雖然我有些懷疑是不是被人打，但旁邊有一名西語裔說他摔倒了，所以也沒多想。」

因為不會英文，李女士一開始並未報警，之後現場另外一名華裔女子的幫助下報了警，才最終將他送去了醫院。

陳慕吉呼籲，如果當時有其他目擊者能聯繫自己，或者周圍商家能幫助查看監控視頻，還原事情發生的經過，以免罹患阿茲海默症的父親遭遇攻擊卻無法將嫌犯繩之以法；知情者可通過電話聯繫她：(929)293-5018。