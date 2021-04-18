皇后區檢察官：只發表仇恨言論 不能定罪

全市針對亞裔犯罪日益增加，但多起案件中的嫌犯並未以仇恨犯罪的罪名被檢方提告；圖為反仇恨犯罪的集會。(記者牟蘭／攝影)

全市針對亞裔 犯罪日益增加，但多起案件的嫌犯，檢方並未以仇恨犯罪 的罪名提告，皇后區檢方仇恨犯罪部門主管布羅夫納(Michael Brovner)日前在多個線上論壇上指出，若嫌犯只是發表仇恨言論，執法人員不能裁定涉嫌犯罪。

布羅夫納表示，若嫌犯在作案時使用針對受害人族裔或信仰的言論對其辱罵，或過去曾有仇恨犯罪的攻擊史，都會成為檢方日後以仇恨犯罪提告的證據；但他也補充，若嫌犯只是發表仇恨言論，執法人員並不能裁定對方涉嫌犯罪，「我們必須意識到自己在做什麼，才能確保以正確方式偵辦」。

助理檢察官處理仇恨犯罪相關案件時會非常謹慎，布羅夫納說，檢方須確保有足夠證據證明嫌犯涉嫌仇恨犯罪，才會以相關罪名提告，否則將損害其他案件檢方的公信力；他說，若檢方沒有證據就指控被告涉及仇恨犯罪，恐給法官留下負面印象，日後若有嫌犯真正涉及仇恨犯罪時，難得到法官的認同。

匹茲堡大學醫院(University of Pittsburgh)教授王露音(Lu-in Wang，姓名皆音譯)接受紐約時報 訪問時表示，相較其他族裔，仇恨亞裔犯罪鮮少被美國人提及，造成目前情況更為複雜，「反非洲裔、猶太裔與同性戀成為仇恨犯罪的典型，這種犯罪更容易(被執法機構與民眾)認可」。

根據警方紀錄，截止13日，今年全市共有54名仇恨亞裔罪案的受害人，另有六名受害人因新冠疫情遭到嫌犯攻擊，去年全年僅29起相關罪案。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)表示，還有大量的仇恨亞裔犯罪並未受到警方關注；她2月時曾表示，亞美聯盟的一份報告顯示，疫情爆發後，有超過500人在其官網上報告仇恨亞裔事件。

國會眾議員孟昭文日前向眾議院提出新冠肺炎仇恨犯罪法案， 要求司法部設立專門的機構審理仇恨犯罪，聯邦與地方政府配合，打擊仇恨犯罪；她日前參加紐約公共電台(WNYC)採訪時表示，完成這一步後，執法機構應與社區合作，消除仇恨犯罪，「即使每個被告都被控仇恨犯罪，也很難從根本解決問題」。