布碌崙班森賀身分盜竊頻發 至少5華人中招

民眾應購買帶鎖的郵箱，可防止重要信件被他人盜取。(本報檔案照)

頻發身分盜竊案的布碌崙 (布魯克林)班森賀近來又爆多起案件，兩個月內至少有五名華人中招，被騙上千元，其他人因及時發現，僥倖避免損失；轄管當地的市警62分局發布消息，呼籲社區民眾保持警惕。

警方消息指出，首起案件發生於去年6月8日，34歲的華男 拖了大半年，上個月30日才到62分局警局報案；他表示身分遭外洩，被不法分子盜用開設威訊通信(Verizon)帳號，結果欠下5234元負債，直到手機公司致信追討，他才驚覺不妙。

第二起案件發生於3月29日，45歲的華婦表示，所屬的大通銀行(Chase Bank)通知她說，有人通過一張簽發1500元的支票 取走她銀行裡的錢，紀錄顯示地點是位於布碌崙86街413號的ATM機內，以防萬一她已重新申請了一張新卡。

第三起案件發生於3月30日，58歲華婦當天收到大通銀行寄出的一張銀行卡，可自己最近沒遞交過申請，立即撥電給銀行詢問，所幸及時發現和制止，沒有讓歹徒得逞。

此外在本月7日，56歲的華男報案稱花旗銀行(Citibank)的戶口被人提款兩次，總共1572元的款項最終轉到一個名為Brenda Mesadi的帳戶中，已把資料發給警方調查。

最後一名19歲華男也在上周報案稱，個人資料遭竊，被人用來申請多張銀行卡和信用卡；銀行發現後通知他，提到這些卡被指定寄到不同的地址，感到懷疑而撥電詢問，所幸及時發現，他並沒有蒙受財物損失。

警方表示，雖身分盜竊案防不勝防，但民眾還是可以採取一些措施，例如妥善保管重要信件，購買帶鎖的郵箱，另外定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。