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紐約市1400棟建物疏於修繕 布碌崙最多

記者張晨／紐約報導
紐約市1400多處建築物疏於修繕，房東蓄意降低居住環境趕走租客。(記者張晨／攝影)
紐約市1400多處建築物疏於修繕，房東蓄意降低居住環境趕走租客。(記者張晨／攝影)

紐約市樓宇局(Department of Buildings)與房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development)本周宣布，全市有1400多棟建築正面臨建築許可申請方面的限制，原因是房東疏於修繕租屋建築的問題，或蓄意降低居住環境趕走租客。

市樓宇局日前發布一份地圖，對全市居住環境受影響的住宅進行概述；這些建築許可受到第104號法律的限制，該法律於2019年由市議會通過，旨在懲罰那些故意讓建築條件惡化以趕走租戶的房東。

根據該地圖顯示，受影響最嚴重的地區包括布碌崙(布魯克林)中部、曼哈頓上城和南布朗士，其中布碌崙就有795棟建築被列入違章名單。

樓宇局局長羅卡(Melanie De Rocca)表示，該地圖可以讓居民判斷哪些房東沒有及時進行必要的修繕，哪些新施工可能會對租戶造成騷擾。

市府官員表示，在房東解決這些違規行為之前，地圖上被凸顯的建築將沒有資格獲得樓宇局的許可證。

市議員陳倩雯表示，每個人都應該生活在安全和舒適的環境中，當房東拒絕提供這一必需條件時，市府部門必須追究其責任。

她補充說，租戶經常被房東要求進行詳盡的背景調查，而租戶幾乎沒有辦法查看房東的管理紀錄，但監管需要互相的透明度，希望這種公開數據能給公眾在選擇出租地點時提供參考。

民眾可撥打311電話通報任何危險的居住條件，或報告不符合或不安全的建築，也可查詢租戶倡導者辦公室(OTA)網站，了解建築違規的更多信息。

房東 布碌崙 紐約市

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