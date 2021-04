紐約市1400棟建物疏於修繕 布碌崙最多

紐約市1400多處建築物疏於修繕,房東蓄意降低居住環境趕走租客。(記者張晨/攝影)

紐約市 樓宇局(Department of Buildings)與房屋保護和開發局(New York City Department of Housing Preservation and Development)本周宣布,全市有1400多棟建築正面臨建築許可申請方面的限制,原因是房東 疏於修繕租屋建築的問題,或蓄意降低居住環境趕走租客。

市樓宇局日前發布一份地圖,對全市居住環境受影響的住宅進行概述;這些建築許可受到第104號法律的限制,該法律於2019年由市議會通過,旨在懲罰那些故意讓建築條件惡化以趕走租戶的房東。

根據該地圖顯示,受影響最嚴重的地區包括布碌崙 (布魯克林)中部、曼哈頓上城和南布朗士,其中布碌崙就有795棟建築被列入違章名單。

樓宇局局長羅卡(Melanie De Rocca)表示,該地圖可以讓居民判斷哪些房東沒有及時進行必要的修繕,哪些新施工可能會對租戶造成騷擾。

市府官員表示,在房東解決這些違規行為之前,地圖上被凸顯的建築將沒有資格獲得樓宇局的許可證。

市議員陳倩雯表示,每個人都應該生活在安全和舒適的環境中,當房東拒絕提供這一必需條件時,市府部門必須追究其責任。

她補充說,租戶經常被房東要求進行詳盡的背景調查,而租戶幾乎沒有辦法查看房東的管理紀錄,但監管需要互相的透明度,希望這種公開數據能給公眾在選擇出租地點時提供參考。

民眾可撥打311電話通報任何危險的居住條件,或報告不符合或不安全的建築,也可查詢租戶倡導者辦公室(OTA)網站,了解建築違規的更多信息。