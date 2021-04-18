法拉盛文藝中心推系列節目 聚焦亞裔觀點及故事

法拉盛文藝中心舉辦「才華橫溢的亞裔和朋友們」系列節目，聚焦亞裔觀點及故事。(文藝中心提供)

法拉盛 文藝中心宣布再度推出「才華橫溢的亞裔和朋友們」(Crazy Talented Asians & Friends)系列節目，聚焦亞裔觀點及故事、讓更多人聽到亞裔的聲音，迎接5月亞太裔傳統月的到來，還將向傳奇攝影師李揚國致敬。

法拉盛文藝中心華人社區發展主任鄧雅云表示，「才華橫溢的亞裔和朋友們」系列節目中首先登場的「戰勝居家隔離」的喜劇脫口秀之夜，17日(周六)晚8時在法拉盛文藝中心的YouTube頻道上播出，集合紐約優秀亞裔喜劇藝術家，亞裔演員 李太平(Otter Lee)主持本場脫口秀，邀請到人氣十足的Overstep Comedy劇團和喜劇演員，還有多名特別嘉賓。

藝術家們以幽默、真實又一針見血的方式，用單口及團體喜劇的形式，與觀眾分享他們在新冠疫情 期間的喜怒哀樂、挑戰及鬥志；焦點為華埠的社區故事，勿街46號糕餅店的經理莫志聯(Patrick Mock)也分享他自疫情開始以來，一直為醫院及年長者提供免費餐點的經歷。

文藝中心還將於5月29日(周六)晚上6時線上播出第二屆「才華橫溢的亞裔和朋友們：動畫短片之夜」，放映由亞裔藝術家創作的動畫短片；從600多件參賽作品中評選出來的優秀作品，包含各式各樣的故事，反映亞太裔的多元經歷。預約觀看請至flushingtownhall.org/ctaf-2021。

法拉盛文藝中心執行兼藝術總監柯達黛(Ellen Kodadek)表示，「在反亞裔的仇恨和歧視事件激增之時，支持亞裔並一起來傾聽他們的故事更加重要。」