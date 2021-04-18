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下東城地鐵站持槍尾隨受害人 非裔男遭通緝

記者張晨／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓下東城東百老匯地鐵站發生一起恐嚇案件，一名30歲男性9日下午在地鐵站內遭一非洲裔男子持槍尾隨，幸好趁勢逃離未受到肢體傷害；現該男子遭轄區市警七分局通緝。

影音來源：市警提供

警方表示，案發當日下午12時59分左右，在位於羅格斯街(Rutgers St.)和東百老匯(East Broadway)的地鐵站內，一名身分不明的非洲裔男子從這名30歲男性受害者身邊經過，並與之交談，隨後二人發生口角。

警方稱，嫌犯從背包掏出一把銀色與黑色相間的手槍尾隨受害者；而受害者顯然發現自己正處於危險之中，快步逃離現場，沒有受傷。

根據案發地監控視頻顯示，嫌犯身高5呎11吋，體重200磅左右；最後一次被看到時，身穿黑色T恤、藍色牛仔褲、黑色涼鞋、黑灰色的頭巾、黑色醫用口罩和黑色背包，背包有紅色「Nike」字樣。

警方呼籲民眾有看到和圖或視頻中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

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