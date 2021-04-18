康奈基參選布碌崙區長 訪華社拜票：打擊暴力犯罪

康奈基(右)和亞總會會長陳善莊(左)會面。(記者顏潔恩╱攝影)

參選布碌崙(布魯克林)區長的第36選區市議員康奈基(Robert Cornegy)，17日到8大道華社拜票，向當地華裔 選民介紹政綱；面對各族裔社區之間感情分化，康奈基表示種族矛盾向來就有，但需要通過更多溝通來消除誤解，華裔和非洲裔一定要坐下來對話，才能讓社區和睦相處。

康奈基17日拜訪美國亞裔 社團聯合總會，面對民眾指出非洲裔經常針對華裔犯案，他表示任何衝突只能通過頻繁的對話來化解糾紛；他以早年皇冠高地(Crown Heights)的類似情況為例，當時非洲裔和猶太裔經常關係緊張，後來雙方代表坐下來對談，兩者關係終於好轉，他認為此時的華裔和非洲裔也該這麼做。

康奈基表示，他在治安、警務改革、小商業發展、以及教育理念上都和大部分亞裔持相同立場，在華人關心的特殊高中入學考試(SHSAT)改革議題上，康奈基是少數表態反對的非洲裔民選官員；他本身有六個孩子，其中一個孩子即將就讀哥倫比亞大學，和華裔家長一樣非常重視教育。

他也提議要保留資優班項目，過去曾向市府提出要在少數族裔社區增加考試培訓資源，他認為這才是實現公平教育的方案，而不是直接廢除SHSAT。

另外康奈基雖覺得警察 需提高信任感和執法透明度，但不同意削減警局經費，以及毫無理由的變動；他說警察的存在是社區治安保證的基礎，尤其在近來針對亞裔攻擊的氛圍下，有警察在外執法很關鍵。

他也說，會傾聽亞裔的聲音，在停止仇恨亞裔的目標上共同努力；此外對任何形式的暴力案件，他表示都應確保嫌犯被追究刑事責任，若當選將致力打擊暴力犯罪。