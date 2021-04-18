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35年新鴻運中餐館悄聲熄燈 客人驚訝不捨

記者顏潔恩╱紐約報導
在布魯克林貝瑞吉經營30多年的新鴻運中餐館，日前已低調宣布結束營業。(記者顏潔恩╱攝影)
在布魯克林貝瑞吉經營30多年的新鴻運中餐館，日前已低調宣布結束營業。(記者顏潔恩╱攝影)

在魯克林貝瑞吉經營30多年的新鴻運中餐館(Mr.Tang)，受到本地華裔、外族裔顧客的喜愛，不料日前因某些原因低調宣布結束營業，當地再失去一間老字號餐廳，令不少食客感嘆不捨。

位於貝瑞吉3大道交76街的新鴻運中餐館自1982年開業，在當地服務已有35年，是很多本地人經常覓食的餐廳之一；該餐館在最早期時提供堂食，後來轉變生意模式，僅提供外帶服務，因價格親民又無需給額外小費，一直備受歡迎。

近日當地民眾發現，該餐館已貼上告示悄聲結束營業，但閉門原因沒有多作解釋，讓許多本地人感到很震驚；居住在貝瑞吉20多年的林秀麗表示，每次想吃中餐時就會到這間中餐館取走外賣，全家人都很喜歡這家餐廳的食物，最近一次消費還覺得生意不錯，沒想到突然宣布關門。

3大道商人協會(Third Avenue Merchants Association)前任主席Robert Howe表示，新冠疫情已讓無數餐廳結束營業，對於存在社區好幾年的老式餐館更是帶來重擊；雖不確定該中餐館是否因疫情熄燈，但30多年來它為顧客帶來高端、講究的亞洲美食，必定會讓社區懷念。

在貝瑞吉經營健身房的外族裔女子Sheila Brody也表示，從小就開始和新鴻運中餐館結緣，「每周五我姊姊、母親和我會跟他們打包外賣，回家享用。」聽聞餐館已關閉，她感到有些不捨，「畢竟它陪伴了我的童年。」

中餐館 疫情 健身

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