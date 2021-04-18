皇后區市議員參選人黃啟俊 拜會黃氏宗親會獲支持

皇后區市議員參選人黃啟俊(講話者)拜會黃氏宗親會獲支持。（記者金春香／攝影）

第29選區市議員參選人黃啟俊(Edward Wong)17日拜會紐約黃氏宗親會，表示這裡是他從小就與雙親經常拜會的地方，在他心中有很深感情，其參選獲得黃氏元老的支持。

黃啟俊說，自己的父親黃鼎明50年前就開始在黃氏宗親會服務，並在這裡辦新婚茶會，之後每逢農曆新年，黃鼎明夫婦都會帶三個兒子到宗親會參加新年聯歡聚會；而黃啟俊自己也從1984年起，一直參加宗親會在華埠酒樓舉辦的春宴。

黃啟俊感謝叔父黃鼎文在1984年創立獎學金，鼓勵會員子弟努力向學，他自己從小也是獎學金得主，並在過去多年捐助獎學基金，支持宗親會此類有意義的活動。

黃啟俊也感動於黃氏在數百年前已有遠見，團結一致，集資購買會所，使後人能在世界最中心的紐約市 有此美好的會所，讓鄉親在此聯誼，他希望之後能繼續服務會所，「我們的上一代辛苦打拚創業，為下一代創造更好的成長環境，我們新一代華裔 均在各行業立足，但在政治上的力量仍須增加，我們需要更多華裔參與，繼續提高華人的社會地位。」

黃啟俊的政綱包括為小企業增加基金及低利率或無息貸款機會；提倡全民家庭護理(Universal Homecare)，為所有老年人提供家庭護理員上門服務；為所有家庭和孩童提供安全無限網路；為所有地區地區提供免費三歲至學前班，保留特殊高中入學考試，並開設更多資優班課程。

黃氏宗親會美東總長黃宗達表示，自己在美國 60多年時間裡，近些年才看到更多華裔參選，他鼓勵和支持青年一代踴躍參政為華裔發聲，而黃啟銘不僅是黃氏宗親中的傑出青年，更有一顆為社會和民眾服務的熱忱之心，宗親會支持其參選。