霍頓競選連任 多位華裔站台支持：他不會只說不做

霍頓(講話者)17日獲多名華裔站台支持。(記者牟蘭／攝影)

美國亞裔 維權大聯盟總召集人陳善莊、紐約同源會會長黃友興與紐約市居民聯盟負責人臧東慧等數十位民眾，17日聚集在皇后區艾姆赫斯特公園前支持第30選區市議員霍頓(Robert Holden)競選連任，他們表示，霍頓多次譴責仇恨亞裔、反對社區監獄 與取消SHSAT特殊高中 考試，稱讚他不會只說不做。

這場活動組織者黃友興表示，霍頓未成為市議員前，就代表社區發聲，反對在當地建立購物中心，幾經努力，才促成了艾姆赫斯特公園落成；他說，霍頓當選市議員後，多次公開反對社區監獄與取消SHSAT特殊高中考試，對於近期頻發的仇恨亞裔犯罪，要求政府立法嚴懲，從不「只說不做」。

陳善莊表示，霍頓的政治理念與華人社區的訴求相近，他多次出席反對取消SHSAT特殊高中考試與社區監獄等遊行示威活動，代表民眾在市議會發聲，因此當日站台支持他競選連任，「我支持民選官員不看他的黨派和族裔，只關注他的政治理念。」

對此，霍頓表示感謝，他說，自己的日裔太太曾在第二次世界大戰後備受歧視，一度不願承認她的日裔身分；他表示，這種仇恨亞裔的風氣消失幾十年後，近期再次出現，但讓他不滿的是，政府只喊口號，不付諸行動懲治仇恨犯罪，「嫌犯第一天抓了，第二天就放了。」

霍頓說，無論是仇恨亞裔者還是患有心理疾病的人士，若無故攻擊他人，都應受到政府的重視；他表示，若自己競選連任成功，將要求政府增加警局預算，嚴打仇恨犯罪，並開放更多心理治療項目，讓這些無故攻擊他人的精神病人接受治療。

第29選區市議員參選人臧東慧、第25選區市議員參選人陳熠、第20選區的市議員參選人尹導、同源會創會會長陳慧華與第30選區居民林文姬等，都到場支持霍頓競選連任。

共和黨籍的霍頓在四年前的選舉中，擊敗前任克勞莉(Elizabeth Crowley)，成為包括瑞吉屋、 格蘭岱(Glendale)、麥斯佩斯與中村等地的市議員；在2021年的選舉中，目前只有市教育局顧問阿迪拉(Juan D Ardila)挑戰他競選連任。