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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

打疫苗、檢測治療…王嘉廉中心獲1000萬經費

記者牟蘭／紐約報導
王嘉廉醫療中心在自助班傑明老人中心(Selfhelp Benjamin Rosenthal Senior Center)設立接種點。(記者牟蘭／攝影)
王嘉廉醫療中心在自助班傑明老人中心(Selfhelp Benjamin Rosenthal Senior Center)設立接種點。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文16日宣布，多年來服務華社的王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元補助，將用於新冠疫苗接種、檢測與治療；王嘉廉社區醫療中心代表表示，目前關於疫苗謠言四起，提醒民眾，接種莫德納(Moderna)疫苗不會改變DNA，也不會致癌，更無需在接種後遠離家人。

孟昭文於16日在王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)陪同下，參觀該中心位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)4525號的新冠接種點，並宣布聯邦政府為王嘉廉社區醫療中心提供1000萬元補助。

這筆基金屬於總統拜登日前簽署的「美國救援法案」(American Rescue Plan)一部分，孟昭文表示，作為社區醫療機構，王嘉廉醫療中心獲批1000萬元補助，將用於新冠疫苗接種、檢測與治療以及其他相關基礎治療。

查高書表示，疫情爆發後，許多民眾出現焦慮、憂鬱等心理問題，但這些基本的醫療服務被忽視，民眾無法得到治療；他說，聯邦補助款還會用於幫助患者進行心理健康的治療。

王嘉廉社區醫療中心醫務副總監、金曉星醫師表示，該中心目前在曼哈頓華埠與法拉盛設立兩個新冠疫苗接種點，每天服務500多位民眾，至今共接種逾2萬劑新冠疫苗；為了解決華裔長者不諳英文困境，該中心服務熱線有中文服務，也在接種點幫助民眾現場預約疫苗，呼籲民眾早日接種。

該中心臨床主任(Clinical Director)李美兒表示，該中心提供的疫苗以莫德納為主，日前曾提供少量嬌生(Johnson & Johnson)疫苗；她說，由於嬌生日前被政府停用，有些民眾近期致電諮詢擔憂出現致命副作用，但她說，百萬劑疫苗中只有七人出現血栓，呼籲民眾無需過分擔憂。

李美兒說，莫德納與輝瑞(Pfizer)疫苗採用mRNA技術，產生抗原蛋白後，即會分解，接種的民眾不會被改變DNA，也不會致癌，更不會因此攜帶病毒，無需遠離家人。

接種完新冠疫苗後，李美兒表示，民眾一般出現低燒、痠痛、疲勞，注射部位出現紅腫等副作用，症狀在數天後即會消失，提醒民眾若出現嚴重反應，應及時諮詢家庭醫生。

接種疫苗詳情請電王嘉廉社區醫療中心(718)490-7165，或通過政府網站https://vaccinefinder.nyc.gov/查詢。

孟昭文(講話者)宣布，王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元的補助，這筆款項將用...
孟昭文(講話者)宣布，王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元的補助，這筆款項將用於新冠疫苗接種、檢測與治療。(記者牟蘭／攝影)
王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元的補助，這筆款項將用於新冠疫苗接種、檢測與...
王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元的補助，這筆款項將用於新冠疫苗接種、檢測與治療；前排右四為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)
王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元的補助，這筆款項將用於新冠疫苗接種、檢測與...
王嘉廉社區醫療中心獲得聯邦1000萬元的補助，這筆款項將用於新冠疫苗接種、檢測與治療；前排左二為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)
王嘉廉醫療中心在自助班傑明老人中心(Selfhelp Benjamin Rose...
王嘉廉醫療中心在自助班傑明老人中心(Selfhelp Benjamin Rosenthal Senior Center)設立接種點。(記者牟蘭／攝影)

疫苗 莫德納 孟昭文

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