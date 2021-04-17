我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

紐約客談／迎接疫後人生 積極心態是關鍵

紐約客談

春夏的來臨總是給人們帶來欣欣向榮的正能量，雖然美國新冠疫情數字仍在增長，但大家心裡都有數，「好日子不遠了！」

然而，回歸疫情前生活，不僅僅是摘掉口罩、回歸室內用餐、重新與朋友團聚，更重要的是保持積極心態。

疫情期間，大家都有各自的煩惱：丟掉工作的人，面臨不穩定的生活，甚至可能被迫從紐約搬回家鄉；保住飯碗的人，需要時刻應對工作的多種需求，就算可以遠程上班，工作壓力甚至比之前還大；在醫療等第一戰線拚搏、見證生死的人們，可能要花上幾個月甚至幾年時間撫慰心靈的傷口。

疫情期間更多的人開始固定看心理醫生，更多人在家中養起寵物，夫婦可能因為24小時在一起，不斷爭吵而走向婚姻破裂，也有新人衝破各種束縛喜結連理。

當大家在這一黑暗隧道中走了一年多，終於見到盡頭的曙光時，如何迎接疫後人生，何嘗又不是個挑戰；無論有沒有疫情，能開心生活的人，都贏在「好心態」上。

有些人認為，只要還需要配戴口罩，就不能算真正回歸正常；倒不妨這麼想：戴口罩可以幫自己預防過敏性疾病；此外，之後無論是去吃飯、看劇、看比賽還是旅遊，都要限制人數，還要查檢測結果，與其厭煩，倒不如將這些以往看作生活中再普通不過的行為，當作更有儀式感的活動來對待，告訴自己：那些在疫情期間不幸去世的人們，再也沒有機會繼續這習以為常的日常生活。

重回疫情前生活，人們在興奮的同時，肯定會有些許緊張，但只要慢慢來，並保持「過好每一天」的積極心態，就算災難再次來襲，生活仍可以美好。

紐約客談，每周二至周六見報）

疫情 紐約客談 美國

上一則

歧視變動力 華裔藝術家鄧林傑創作喚關注

下一則

楊安澤最新民調再排第一 非裔支持度也領先

延伸閱讀

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援

手縫萬枚口罩抗疫 華人洗衣店如今撐不下去待援
得獎作品／與子同袍

得獎作品／與子同袍
紐約客談／市長選舉變數多 楊安澤的魅力與軟肋

紐約客談／市長選舉變數多 楊安澤的魅力與軟肋
紐約客談／仇恨亞裔存在多時 過去沒人在乎

紐約客談／仇恨亞裔存在多時 過去沒人在乎
紐約客談／嬌生疫苗叫停 恐減緩紐約市接種進程

紐約客談／嬌生疫苗叫停 恐減緩紐約市接種進程

熱門新聞

華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債