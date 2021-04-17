紐約客談／迎接疫後人生 積極心態是關鍵

春夏的來臨總是給人們帶來欣欣向榮的正能量，雖然美國 新冠疫情 數字仍在增長，但大家心裡都有數，「好日子不遠了！」

然而，回歸疫情前生活，不僅僅是摘掉口罩、回歸室內用餐、重新與朋友團聚，更重要的是保持積極心態。

疫情期間，大家都有各自的煩惱：丟掉工作的人，面臨不穩定的生活，甚至可能被迫從紐約搬回家鄉；保住飯碗的人，需要時刻應對工作的多種需求，就算可以遠程上班，工作壓力甚至比之前還大；在醫療等第一戰線拚搏、見證生死的人們，可能要花上幾個月甚至幾年時間撫慰心靈的傷口。

疫情期間更多的人開始固定看心理醫生，更多人在家中養起寵物，夫婦可能因為24小時在一起，不斷爭吵而走向婚姻破裂，也有新人衝破各種束縛喜結連理。

當大家在這一黑暗隧道中走了一年多，終於見到盡頭的曙光時，如何迎接疫後人生，何嘗又不是個挑戰；無論有沒有疫情，能開心生活的人，都贏在「好心態」上。

有些人認為，只要還需要配戴口罩，就不能算真正回歸正常；倒不妨這麼想：戴口罩可以幫自己預防過敏性疾病；此外，之後無論是去吃飯、看劇、看比賽還是旅遊，都要限制人數，還要查檢測結果，與其厭煩，倒不如將這些以往看作生活中再普通不過的行為，當作更有儀式感的活動來對待，告訴自己：那些在疫情期間不幸去世的人們，再也沒有機會繼續這習以為常的日常生活。

重回疫情前生活，人們在興奮的同時，肯定會有些許緊張，但只要慢慢來，並保持「過好每一天」的積極心態，就算災難再次來襲，生活仍可以美好。

（紐約客談 ，每周二至周六見報）