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歧視變動力 華裔藝術家鄧林傑創作喚關注

記者顏潔恩／紐約報導
28歲華裔藝術家鄧林傑，用藝術喚起大眾對亞裔仇恨犯罪的關注。(記者何卓賢／攝影)
28歲華裔藝術家鄧林傑，用藝術喚起大眾對亞裔仇恨犯罪的關注。(記者何卓賢／攝影)

華裔藝術家鄧林傑(Linjie Deng)上個月在曼哈頓地鐵站遭人惡意推倒，並以「黃種人(Yellow)」字眼辱罵，讓他瞬間獲得創作動力，在極短的時間內完成「亞裔藝術Spa」(Asian Art Spa)主題六幅畫作，目前在曼哈頓展出；他將被歧視的經歷化作一種美國人能理解的藝術形式表達，同時引起大眾對「停止亞裔仇恨」的關注。

28歲的鄧林傑在中國山西出生長大，2015年在紐約視覺藝術學院就讀，完成社會創新設計專業的碩士學位，擅長用設計的手法來關注社會問題；他過去也有一段非常特殊的經歷，通過眾籌來美念書，畢業後兩年間省吃儉用還清債務，因為喜歡美國更自由的創作環境，決定留下發展。

他說，沒想到在自己奮鬥了六年的城市，竟遭到仇恨攻擊。鄧林傑3月16日在曼哈頓86街地鐵站等車時，被人狠狠推倒在地、用書包打他的身體，並說道「黃種人，別擋我的路」。

當下路過的民眾無人出手幫忙，鄧林傑一剎那呆住了，事後思考一番，很慶幸沒有遭到更嚴重的肢體攻擊，至少保住了性命。

不料隔天就發生亞特蘭大槍擊案，造成八人死亡，讓他感觸很深，也覺得作為亞裔藝術家，應有更好的表達方式；他隨即創作了「亞裔藝術Spa」中的六幅作品，運用西方人看得懂的波普現代藝術、強烈的背景顏色，用藝術說亞裔故事，同時也向美國人傳達信息。

順應外國人對亞裔貼上「黃種人」標籤，鄧林傑優先完成的三幅作品就以黃色為背景，「我是白人、黑人也是亞裔」、「黃色地圖上致命的八槍」，以及「我也不喜歡你看我的方式」；靈感全源自於全美不斷發生的針對亞裔攻擊事件，第二幅作品中的八槍，更直接反映亞特蘭大槍擊案中喪失的八條人命，希望能停止種族分裂、不再用暴力解決問題。

另三幅以紅色背景的畫作，各有華裔美國人最具標誌的奶茶、幸運餅以及招財貓等元素，用英文字傳達了「Stop Asian Hate」、「Start American Love」、「Just Love Me」等訊息；以上作品在展覽結束後將出售，所得收入將捐獻給心目華埠(Think! Chinatown)。

除這次主題展覽外，畫廊也展出鄧林傑之前的系列作品「牙掉了」、「陰陽書法」，全是他在新冠疫情下的生活感知而完成的創作；展期自即日起至5月24日，周一至周四、周六早上10時至下午6時、周五早上10時至下午4時，入場免費，地點是Carlton Fine Arts Ltd，地址：紐約Madison大道543號。

鄧林傑以紅色背景作畫，加入奶茶、幸運餅以及招財貓等元素，用英文字傳達停止亞裔仇恨...
鄧林傑以紅色背景作畫，加入奶茶、幸運餅以及招財貓等元素，用英文字傳達停止亞裔仇恨等訊息。(記者何卓賢／攝影)
以黃色背景作畫的「我是白人、黑人也是亞裔」熊貓作品。(記者何卓賢／攝影)
以黃色背景作畫的「我是白人、黑人也是亞裔」熊貓作品。(記者何卓賢／攝影)
28歲華裔藝術家鄧林傑，用藝術喚起大眾對亞裔仇恨犯罪的關注。(記者何卓賢／攝影)
28歲華裔藝術家鄧林傑，用藝術喚起大眾對亞裔仇恨犯罪的關注。(記者何卓賢／攝影)

亞裔 美國 地鐵站

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