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亞裔女 曼哈頓地鐵車廂遭人指臉辱罵

記者張晨／紐約報導
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

曼哈頓15日再發生一起針對亞裔受害者攻擊案件，一男子在地鐵車廂內用手直指一名亞裔女子，並辱罵反亞裔言論；現該男子遭市警17分局及捷運第四分局通緝。

警方表示，案發當日11時30分左右，一身分不明的男子在曼哈頓第96街地鐵站一列向南行駛的Q線列車中，走近一名34歲亞裔女性，隨後他用手指著受害者的臉，並發表幾次反亞裔言論；在受害者拍下這名男子的體貌特徵後，嫌犯逃離了車廂，所幸案件沒有造成人員傷亡。

根據警方同日公布的案發地監控錄像顯示，該男子身穿黑色大衣，頭戴紅色頭巾、淺色墨鏡，並用手絹圍住面部。

現市警仇恨犯罪小組(NYPD's Hate Crimes Task Force )已介入調查，呼籲民眾有看到和圖中體貌特徵相似者，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)
嫌犯作案時的體貌特徵。(市警提供)

亞裔 地鐵站 曼哈頓

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