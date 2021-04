曼哈頓「我不是你的替罪羊」展 藝術家反仇亞

市人權局和亞裔藝術家賓朵雅合作的「我依然相信我們的城市」裝置藝術,在曼哈頓金融區安裝完畢。(市人權局提供)

紐約市 人權局和亞裔 藝術家賓朵雅(Amanda Phingbodhipakkiya)合作的「我依然相信我們的城市」(I Still Believe in Our City)裝置藝術,在曼哈頓 金融區安裝完畢,將展示至10月5日;系列作品以亞太裔女性畫像,加上中、日、韓、越南文寫就的「我不是你的替罪羊」,是對近來仇恨亞裔犯罪的回應,也寄望以此激發大眾對該問題的重視。

在喬治亞州亞特蘭大長大的賓朵雅,父母分別來自泰國和印尼;她於去年8月獲任紐約市的駐地公共藝術家(Public Artist in Residence),和紐約市人權局等各部門、機構合作,創作藝術作品在公共空間展出。

賓朵雅的「我依然相信我們的城市」系列作品,在去年新冠疫情高峰期,就曾在包括布碌崙(布魯克林)巴克萊中心地鐵樞紐等處展出,以亞裔形象的人物,向民眾傳遞「我沒有讓你生病」、「我不是你的替罪羊」等反歧視信息。

此次系列作品再度於人流最集中的曼哈頓下城金融區展示,賓朵雅表示希望通過系列藝術,展示對仇恨亞裔犯罪的回應,「以藝術的美麗和信念來回應傷害」,展現亞裔雖然面臨種種不公和困難,但仍然相信紐約,仍然相信這座城市能實現夢想,追尋公平正義。

人權局長馬拉里斯(Carmelyn Malalis)也指出,賓朵雅的系列公共裝置藝術,是該局呼籲公眾重視仇恨亞裔事件、反對仇恨亞裔犯罪系列宣傳的項目之一,「這些作品給予民眾希望,也展現堅忍不拔的精神,呼籲各社區團結在一起,反對仇恨,提醒每一個人紐約市不容忍任何仇恨行為。」