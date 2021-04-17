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紐約市富裕社區 近11%人口永久流失 多為高收入年輕白領

記者金春香╱紐約報導
富裕社區居民疫情期間永久搬離紐約市人數最多，搬離者多為高收入年輕人。（記者金春香╱攝影）
富裕社區居民疫情期間永久搬離紐約市人數最多，搬離者多為高收入年輕人。（記者金春香╱攝影）

根據商業房地產服務公司世邦魏理仕(CBRE)數據統計，過去一年內，紐約市一些富裕社區出現近11%的人口永久流失，每十人中就有超過一人搬離紐約，搬離者多為高收入年輕白領。

CBRE對過去一年紐約市2900萬個地址變更進行分析，發現全市多個平均收入較高的社區，有更多中高收入年輕居民永久搬離紐約，這些人多在中城和金融區(Financial District)工作，這些地方的工作樓宇從去年3月起大多數一直關閉。

在上東區五個郵編地區，該研究發現有3萬4600人在去年永久搬離住所，比2019年搬離的人數高出十倍；位於曼哈頓中城地獄廚房(Hell's Kitchen)的四個郵編地區，也有1萬2000名居民在疫情期間離開。

地獄廚房的10036、10019、10022和10017四個郵編地區的10萬8708名人口中，2020年有1萬2000人搬走，布碌崙(布魯克林)的登波(Dumbo)、綠點(Greenpoint)和皇冠高地(Crown Heights)等地區，也出現大量年輕人搬離。

CBRE公司指出，這項研究主要分析永久搬離紐約的人數，而非搬至市內更便宜住所的人數；去年春天疫情高峰時期有約42萬人搬離紐約，疫情期間選擇離開紐約市的人數，僅低於離開舊金山的人口數量。

CBRE公司負責這項研究的總監Eric Willett表示，搬離紐約市的人主要是中高收入、可自由選擇工作地點、沒有小孩的年輕專業人士。

在紐約市內選擇搬進租金更低住所的人中，有41%選擇繼續居住在原本所在的區內，有約7000人搬到威徹斯特(Westchester)。

而那些永久搬離紐約的人，多選擇搬到洛杉磯、邁阿密和棕櫚灘(Palm Beach)，也有人選擇疫情期間暫時搬至瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)、鱈魚角(Cape Cod)、羅德島、澤西海岸(Jersey Shore)等地躲避紐約嚴峻疫情。

紐約市 疫情 租金

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