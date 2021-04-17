又見假冒北京公安局 華女被詐騙5000元

冒充執法機構的電話詐騙案在布碌崙華社再度捲土重來。(本報檔案照)

冒充執法機構的電話詐騙 案再度捲土重來，有騙徒假冒北京公安 局調查員，撥電給布碌崙(布魯克林)班森賀華女 ，指對方涉及跨國詐騙，華女上當被騙5000元；轄管當地的市警62分局16日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

市警62分局紀錄顯示，該案發生於1月16日，受害者是報住在班森賀的一名21歲華女；警方指出，騙徒布局整整三個月，從開始指出她涉及國際欺詐案後，一直以調查為由保持聯繫，並多次開口向華女要錢。

受害者說，該名「調查員」要她支付保釋金(bail money)來獲得繼續待在美國的自由，否則就會派人押送她回中國；對方以此藉口多次讓她匯錢到大通銀行(Chase Bank)帳戶，華女擔心會被遣返，每次都乖乖就範，把錢轉到指定戶口。

直到本月4日，受害者終於發現不妥，愈發覺得遭到詐騙，才在家人陪同下到市警62分局報案；警方表示，受害者已將匯款收據等證據交給警方，但因網路詐騙本就難以調查，至今還在追捕嫌犯當中。

一名查案的警員表示，預計要追回被騙的錢相當困難，多種詐騙手法已在華社發生無數次，就算在社區大力宣傳、呼籲民眾小心別上當，但仍有不少人中招；他再次提醒民眾不要輕信相關來電，不要一股腦熱，就直接將錢匯給對方，任何疑慮應第一時間諮詢家人或者警方。