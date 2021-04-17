我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

又見假冒北京公安局 華女被詐騙5000元

記者顏潔恩╱紐約報導
冒充執法機構的電話詐騙案在布碌崙華社再度捲土重來。(本報檔案照)
冒充執法機構的電話詐騙案在布碌崙華社再度捲土重來。(本報檔案照)

冒充執法機構的電話詐騙案再度捲土重來，有騙徒假冒北京公安局調查員，撥電給布碌崙(布魯克林)班森賀華女，指對方涉及跨國詐騙，華女上當被騙5000元；轄管當地的市警62分局16日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

市警62分局紀錄顯示，該案發生於1月16日，受害者是報住在班森賀的一名21歲華女；警方指出，騙徒布局整整三個月，從開始指出她涉及國際欺詐案後，一直以調查為由保持聯繫，並多次開口向華女要錢。

受害者說，該名「調查員」要她支付保釋金(bail money)來獲得繼續待在美國的自由，否則就會派人押送她回中國；對方以此藉口多次讓她匯錢到大通銀行(Chase Bank)帳戶，華女擔心會被遣返，每次都乖乖就範，把錢轉到指定戶口。

直到本月4日，受害者終於發現不妥，愈發覺得遭到詐騙，才在家人陪同下到市警62分局報案；警方表示，受害者已將匯款收據等證據交給警方，但因網路詐騙本就難以調查，至今還在追捕嫌犯當中。

一名查案的警員表示，預計要追回被騙的錢相當困難，多種詐騙手法已在華社發生無數次，就算在社區大力宣傳、呼籲民眾小心別上當，但仍有不少人中招；他再次提醒民眾不要輕信相關來電，不要一股腦熱，就直接將錢匯給對方，任何疑慮應第一時間諮詢家人或者警方。

華女 詐騙 公安

上一則

亞裔女 曼哈頓地鐵車廂遭人指臉辱罵

下一則

紐約客6人中不到1人每天搭公車地鐵 地鐵乘坐量恢復遙遙無期

延伸閱讀

評美重返巴黎氣候協定 北京：「跳課學生返校」

評美重返巴黎氣候協定 北京：「跳課學生返校」
黎智英遭香港法院判刑 台總統府：高度遺憾和譴責

黎智英遭香港法院判刑 台總統府：高度遺憾和譴責
第3輪沙塵暴來襲 北京下起泥雨、「髒髒車」滿街跑

第3輪沙塵暴來襲 北京下起泥雨、「髒髒車」滿街跑
柯瑞「氣候外交」破冰？ 北京低調

柯瑞「氣候外交」破冰？ 北京低調
布碌崙華男取車撞見竊賊 遭持刀威脅幸無恙

布碌崙華男取車撞見竊賊 遭持刀威脅幸無恙

熱門新聞

華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28
從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債