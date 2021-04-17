曼哈頓洗衣店解雇少數族裔女性 數十人抗議

曼哈頓洗衣店因解雇少數族裔女性，數十人聚集華埠抗議。(讀者提供)

數十名示威者16日下午在曼哈頓華埠抗議並分發傳單，聲討李奧克斯洗衣店(Liox Cleaners & Laundry)店2月間將贊成成立工會的少數族裔女性員工全員解雇，使得她們在疫情期間無力支持家庭；組織抗議的洗衣工人中心(Laundry Workers Center)工會表示，最脆弱的群體遭到最殘酷的對待，這是對勤勞工作的少數族裔社區最大的蔑視。

該工會負責人羅德里格斯(Rosanna Rodriguez)表示，110年前三角衣廠大火中，146名16到23歲的年輕女工，在衣廠大樓的工廠內工作，因大門被老闆鎖住無法逃生，活活燒死；但想不到100多年過去，女性工作權利還是未能得到保障。

李奧克斯作為洗衣服務品牌，在紐約市 擁有多家分店；華裔示威者李翠萍表示，該連鎖洗衣店大部分員工為少數族裔女性，在1月29日投票 成立工會的結果出爐前，該公司就解雇了一名女性員工，試圖恐嚇和左右其餘員工的投票。

羅德里格斯表示，但這並沒有影響投票勝利的結果，2月19日李奧克斯解雇了位於上西城分店的所有員工並關閉店鋪，使得這些疫情下的必要工作者頓失經濟來源。

現場示威者表示，紐約市是工會城市，數以萬計的人依靠工會緊密團結，反種族歧視 和性別歧視，少數族裔是中流砥柱；「每個人懷著美國夢來到紐約，卻被白人至上的老闆剝削，最脆弱的群體遭到最殘酷的對待，這是對勤勞工作的我們最大蔑視。」