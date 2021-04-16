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新冠死者後事操辦 大馬聯誼會願協助

記者顏潔恩／紐約報導
馬來西亞旅美聯誼會呼籲需要幫助處理後事的民眾主動聯繫。(記者顏潔恩/攝影)
馬來西亞旅美聯誼會呼籲需要幫助處理後事的民眾主動聯繫。(記者顏潔恩/攝影)

據馬來西亞旅美聯誼會統計，美東地區的大馬華裔至少有50人染疫去世，很多無證移民或不知如何求助的家屬，只能獨自辦理後事；聯誼會成員15日呼籲需要幫助的民眾聯繫該會，除協助向政府申請喪葬補助金外，也會籌款助無證家屬度過難關。

該會將協助有需要的家屬聯繫殯儀館處理後事，選擇火葬將安排骨灰運回馬來西亞，期間幫助民眾獲取死亡證明、航空運輸等文件；聯誼會布碌崙(布魯克林)區副會長林秀新表示，部分民眾的家人因疫去世後，擔心身邊人的異樣目光，對親人離世的消息保密，並獨自承擔處理後事的責任。

林秀新指出，這中間涉及很多瑣碎的事，之前有許多夫婦雙雙離世，重擔全放在子女身上，他們都不知道該如何處理；她呼籲有需要的人可聯繫聯誼會，就算沒有合法留美身分，不能申請政府補助，也會向善心人士募款，幫助度過困難。

華埠區副會長朱慧玲則表示，很多民眾不知道可以申請聯邦急難管理局(FEMA)的喪葬補助金，獨自扛下這筆金額不小的費用，該會有法律專業人士可為民眾提供諮詢，協助準備所需資料。

朱慧玲表示，親人在2020年1月20日以後因新冠病毒死亡的申請者，申請補助金時必須擁有長期留美合法身分，但死者不需具備這項條件，持學生、短期工作簽證和旅行簽證者不適用；符合條件者，有一名親屬去世可獲得最高9000元、兩人以上最多3萬5500元補償。

她說這項補助金要靠撥電申請，跟當局通話大約20分鐘完成初步申請，獲得登記號碼後才能將郵寄或傳真文件，全程不能線上呈交文件，讓不諳英文和程序的人打消念頭；但她呼籲民眾不要就此止步，有需要可致電到(212) 729-0134洽詢。

工作簽證 華埠 布碌崙

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