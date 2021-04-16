被轟不尊重女性 楊安澤：我只想善待人

楊安澤日前被一名非洲裔網紅問及對女性帶有侮辱意味的敏感問題，因全程保持笑臉被砲轟。(視頻截圖)

華裔市長參選人楊安澤 日前和一名非洲裔網紅出鏡採訪時，被對方問及對女性帶有侮辱意味的敏感問題，楊安澤面露難色，但仍保持笑臉回應，結果被砲轟對女性不尊重；楊安澤解釋道，他當下只是保持友善態度，也覺得問題並不恰當，很快就走開並示意停止拍攝。

推特用戶carsoncapp日前張貼一則短片，影片中一名非洲裔男子問楊安澤，「男人在幹女人時應不應該穿著他的Timberland靴子」，用詞對女性充滿侮辱；影片中楊安澤面露難色，但還是回應，「這應該全看你的伴侶覺得怎樣吧」。

男子於是繼續問楊安澤，「你掐狗娘的脖子嗎?」(Do you choke b----es)，同樣是女性不敬的言辭，周圍的人都因這個問題捧腹大笑時，楊安澤雖勉強保持微笑，同時以右手示意工作人員停止拍攝。

市長參選人之一、前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)對楊安澤在該影片的反應提出批評，表示所有女性應得到語言和肢體上的尊重，「對那些問題的回應只有：『一定不行』，不要再用『狗娘』這個詞形容女性」，責備楊安澤的回應不夠堅決。

多名紐約市 女性州參、眾議員 也發布共同聲明，表示楊安澤的行為已經不符合成為市長的條件，「太多政治領導人已經背叛了我們的信任、濫用職權，我們需要真正能保護女性，而不是嘲笑我們的民選代表」。消息指出，該名用戶在楊安澤團隊的聯繫下已刪除影片，但始終不認為自己的問題有任何不妥。

楊安澤在影片引發巨大爭議後回應，想必大多紐約客都知道他一直試圖友善待人，當下的情況是，有人想拍一支影片，他欣然同意了；可對方說了很不恰當的話，他並不覺得好笑，「我(後來)走開，馬上停止跟這個人互動，我也覺得那一點都不妥當」。

對於他臉上露出笑容，楊安澤再次說他只是保持友善而已，「我想要待人隨和，但對方突然話鋒一轉，我感到很震驚，所以盡可能停止對話和給出反應」。