我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

被轟不尊重女性 楊安澤：我只想善待人

記者顏潔恩／紐約報導
楊安澤日前被一名非洲裔網紅問及對女性帶有侮辱意味的敏感問題，因全程保持笑臉被砲轟。(視頻截圖)
楊安澤日前被一名非洲裔網紅問及對女性帶有侮辱意味的敏感問題，因全程保持笑臉被砲轟。(視頻截圖)

華裔市長參選人楊安澤日前和一名非洲裔網紅出鏡採訪時，被對方問及對女性帶有侮辱意味的敏感問題，楊安澤面露難色，但仍保持笑臉回應，結果被砲轟對女性不尊重；楊安澤解釋道，他當下只是保持友善態度，也覺得問題並不恰當，很快就走開並示意停止拍攝。

推特用戶carsoncapp日前張貼一則短片，影片中一名非洲裔男子問楊安澤，「男人在幹女人時應不應該穿著他的Timberland靴子」，用詞對女性充滿侮辱；影片中楊安澤面露難色，但還是回應，「這應該全看你的伴侶覺得怎樣吧」。

男子於是繼續問楊安澤，「你掐狗娘的脖子嗎?」(Do you choke b----es)，同樣是女性不敬的言辭，周圍的人都因這個問題捧腹大笑時，楊安澤雖勉強保持微笑，同時以右手示意工作人員停止拍攝。

市長參選人之一、前市長白思豪法律顧問威利(Maya Wiley)對楊安澤在該影片的反應提出批評，表示所有女性應得到語言和肢體上的尊重，「對那些問題的回應只有：『一定不行』，不要再用『狗娘』這個詞形容女性」，責備楊安澤的回應不夠堅決。

多名紐約市女性州參、眾議員也發布共同聲明，表示楊安澤的行為已經不符合成為市長的條件，「太多政治領導人已經背叛了我們的信任、濫用職權，我們需要真正能保護女性，而不是嘲笑我們的民選代表」。消息指出，該名用戶在楊安澤團隊的聯繫下已刪除影片，但始終不認為自己的問題有任何不妥。

楊安澤在影片引發巨大爭議後回應，想必大多紐約客都知道他一直試圖友善待人，當下的情況是，有人想拍一支影片，他欣然同意了；可對方說了很不恰當的話，他並不覺得好笑，「我(後來)走開，馬上停止跟這個人互動，我也覺得那一點都不妥當」。

對於他臉上露出笑容，楊安澤再次說他只是保持友善而已，「我想要待人隨和，但對方突然話鋒一轉，我感到很震驚，所以盡可能停止對話和給出反應」。

楊安澤 紐約市 眾議員

上一則

紐約華裔資深選民 對楊安澤態度兩極

下一則

手縫萬枚口罩 華人洗衣店苦撐

延伸閱讀

楊安澤參加非裔遭警槍殺抗議遊行 被轟「支持警察」遭驅趕

楊安澤參加非裔遭警槍殺抗議遊行 被轟「支持警察」遭驅趕
遊說公司成員身居競選團隊要職 楊安澤被疑利益衝突

遊說公司成員身居競選團隊要職 楊安澤被疑利益衝突

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕
新冠後遺症多 楊安澤：若當選市長 將提供患者更多支援

新冠後遺症多 楊安澤：若當選市長 將提供患者更多支援
葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

葛謨欲背書紐約市長參選人 僅楊安澤、馬奎爾接受

熱門新聞

從紐約飛往上海的東航日前出現十例確診患者，規定自19日起暫停該航班運行四周；圖為今年3月底的紐約甘迺迪國際機場(JFK)。(讀者提供)

東航紐約→上海航班熔斷 飛中航線票價飆漲

2021-04-09 09:37
華裔兄弟反目持刀相向，一人送醫後不治身亡，傷人者市警總局投案。(記者張晨/攝影)

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

2021-04-10 18:34
宋良表示，他的租客離開住宅前，大肆破壞屋內設施，讓他必須再花費60萬元重新裝修。(宋良提供)

惡房客不交租還毀房 華裔房東叫苦

2021-04-10 02:28
28歲牙醫Madeline Park鼓勵害怕坐地鐵的亞裔女性、亞裔老人和亞裔LGBTQ坐出租車，向她報銷車費。她發起的Instagram賬號@cafemaddycab兩天內籌到10萬美金。(記者何卓賢／攝影)

快看世界／害怕坐紐約地鐵？亞裔搭出租車 她幫您報銷

2021-04-14 12:19
楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕。（圖片取自楊安澤推特）

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 參加示威遊行被驅趕

2021-04-14 12:42
羅德里格斯在曼哈頓中城朝便衣警察大罵「在你被弄死之前滾回中國」當場被捕，但僅被判輕罪騷擾後釋放。(市警提供)

罵便衣「滾回中國」 非裔男被判「輕罪騷擾」後釋放

2021-04-11 14:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...