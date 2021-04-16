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紐約華裔資深選民 對楊安澤態度兩極

記者金春香／紐約報導
華裔市長參選人楊安澤在華人選民中間也面臨兩極分化的態度；圖為他日前在華埠參加反對仇恨亞裔的遊行集會。(美聯社)
華裔市長參選人楊安澤在華人選民中間也面臨兩極分化的態度；圖為他日前在華埠參加反對仇恨亞裔的遊行集會。(美聯社)

近40個亞裔社區組織將於下月4日聯合舉辦市長參選人論壇，參與者包括華裔參選人楊安澤和韓裔張哲熙(Art Chang)；華裔資深選民對於楊安澤持兩極態度，部分認為不論其政見為何，華裔市長一定程度上能增強華裔在政壇上的聲音；另一部分則完全不看重族裔，只看參選者政見，並不看好楊安澤。

今年1月起，紐約市長選戰進入更加激烈角逐，楊安澤靠參加總統競選鋪墊的知名度，一直在民調中保持領先，但其缺乏政府經驗、對紐約普通民眾生活知之甚少，在其競選之路上遭到對手苛責。

在紐約政壇，楊安澤也未獲得所有亞裔民選官員的背書，目前僅州眾議員金兌錫和市議員陳倩雯表態支持；而國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸仍在觀望選戰，州眾議員牛毓琳則於去年9月就宣布，支持此前曾為自己競選助一臂之力的市主計長斯靜格(Scott Stringer)。

曼哈頓華埠「華園」老闆唐承烈表態支持楊安澤，原因很簡單，華人有如一盤散沙，華裔出來參選，尤其是如此重要的市長一職，大家需要團結起來支持，否則其他人當選市長，華人連副市長都做不成；他曾問過前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)是否會讓亞裔擔任局長職務，都被其閃爍其詞躲過，這麼多年，也從未有過亞裔副市長，在當前政治和社會形勢下，如果楊安澤當選，能在很大程度上振奮華裔參政，獲得更多話語權。

在華埠居住30多年的宋丹則表示，她不看好任何一名民主黨參選人，楊安澤也不例外，「他們中間沒有任何人提出讓人滿意的公共安全政策；當前的紐約市對我而言，最重要的就是人身安全，市長是不是華裔並不重要。」過去她幾乎一直將選票投給共和黨參選人，「雖然在紐約共和黨幾乎不可能贏，但我的選票代表我的聲音，我不會違心投票。」

由亞裔兒童與家庭聯盟(CACF)、華策會、亞平會、華人進步會等近40個亞裔組織聯合舉辦的市長參選人論壇，將於5月4日舉行，目前確定楊安澤、張哲熙、亞當斯(Eric Adams)、威利(Maya Wiley)、多諾萬(Shaun Donovan)、賈西亞(Kathryn Garcia)和馬奎爾(Ray McGuire)參加，將討論亞裔社區關心的諸多提議，並提供包括中文在內的多語言翻譯。

華裔市長參選人楊安澤在華人選民中間也面臨兩極分化的態度；圖為他日前在華埠參加反對...
華裔市長參選人楊安澤在華人選民中間也面臨兩極分化的態度；圖為他日前在華埠參加反對仇恨亞裔的遊行集會。(美聯社)
華裔資深選民對楊安澤態度兩極分化。（取自楊安澤推特）
華裔資深選民對楊安澤態度兩極分化。（取自楊安澤推特）

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