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曾遭攻擊紐約華女 募款贈亞裔報警器

記者黃伊奕／紐約報導
紐約華裔女子康卡洛林發起贈送安全報警器活動。（康卡洛林提供）
紐約華裔女子康卡洛林發起贈送安全報警器活動。（康卡洛林提供）

疫情期間曾在地鐵站遭遇攻擊的紐約華裔女子康卡洛林(Carolyn Kang，音譯)，面對不斷上漲的仇恨亞裔攻擊案，發起為亞裔民眾免費提供安全報警器活動，過去一周籌集數千元並送出數百個報警器。

自亞特蘭大州按摩院槍擊案發生後，康卡洛林說她感到極度悲傷、痛苦和憤怒，這也讓她回想起作為一個亞裔女孩，在成長過程中所遭遇的種族主義創傷，雖然全美發起停止仇恨亞裔運動，但這並沒有減輕她的痛苦和恐懼。

居住在布碌崙(布魯克林)的康卡洛林在去年疫情期間，曾在地鐵站遭遇攻擊，加上不斷發生的仇恨亞裔攻擊案，她越來越害怕獨自行走在紐約市街頭，甚至去商店購物都帶著帽子和太陽眼鏡，來掩飾自己亞裔身分，以免再次成為暴力攻擊案受害者。

但康卡洛林知道自己不能再這樣下去，於是她決定付諸行動，發起向亞裔提供免費安全報警器運動；不到一周時間，她成功籌集超過目標2000元善款，同時也收到超過300個想要獲得報警器的請求。

向她索要報警器的人，包括同樣曾因遭遇地鐵攻擊而不敢出門的受害者、成年子女為年長的父母申請、有希望在放學回家途中感到安全的學生，甚至還有不敢獨自上下班的醫護人員；康卡洛林說，「所有郵件的主題，就和現實情況一致，亞裔不再感到安全，這讓人非常傷心，必須停止。」

因索要人太多，她需要募集更多資金，也希望能將更多報警器捐給各個華裔社區的老人中心、藥店等組織和商家，讓更多人能夠感到安全和被保護；康卡洛林說，安全報警啟動時會發出很大的報警聲，從而阻止攻擊者，儘管這並不完美，但能使民眾行走在路上有更多安全感。

康卡洛林呼籲民眾可登錄網站https://www.gofundme.com/f/safety-alarms-for-asians-in-nyc進行捐款；也可發送電郵至[email protected]索取安全報警器。

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