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布碌崙華男取車撞見竊賊 遭持刀威脅幸無恙

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙華男日前取車時撞見竊賊正盜竊自己的車子。(取自谷歌地圖)
布碌崙華男日前取車時撞見竊賊正盜竊自己的車子。(取自谷歌地圖)

布碌崙(布魯克林)班森賀一名華男日前在街邊取車時，撞見一名竊賊已撬開車門，搜刮車上物品；在他上前阻止時，對方亮出一把刀子威脅，所幸沒有造成傷亡，竊賊目前仍在逃，轄管當地的市警62分局呼籲民眾提供線索。

62分局紀錄顯示，該案發生於11日凌晨4時左右，在位於班森賀17大道交76街處，華男當時從家裡走出來，發現一個身影出現在轎車旁；當他走近一看，發現對方已用工具撬開他的車門，並搜刮裡面的值錢物品。

受害者欲上前阻止竊賊逃跑，對方這時亮出一把刀威脅，受害者只好站在原地，嫌犯最終往78街西向逃逸；62分局警員不久後抵達現場調查，受害者表示，嫌犯搶走了500元現金、墨鏡以及一個電子產品。

警方目前已從多間住家獲得監控錄像，初步推斷嫌犯是一名20多歲的西語裔男子，呼籲知情民眾提供線索；可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

華男 布碌崙 手機

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