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紐約客談／市長選舉變數多 楊安澤的魅力與軟肋

紐約客談

紐約市長選舉變數眾多，楊安澤在參選之初就將線下活動作為其競選的標誌，並善用推特等社交平台，無論是遭表揚還是攻擊，都不可否認已讓更多人認識他，不過其缺乏任何階層的政府經驗已是明顯軟肋，且隨著疫情緩和，所有參選人都增加線下競選活動，當所有人再次站到同一起跑線，誰能在6月22日的民主黨初選拿到最多選票？

當下看來沒有哪名參選人堪稱完美，受到州長葛謨最近的醜聞、以及市長白思豪執政多年來飽受詬病的影響，一些選民可能對有政府經驗的參選者持有更懷疑的態度，而將目光投向政壇新鮮人楊安澤，但同時也有保守人士認為楊安澤雖然提出諸多重建紐約的政策主張，多數仍是空想，甚至有人把在推特上極為活躍的他和川普相提並論。

但數月下來，經過感染新冠、患腎結石進急診室，被他人指責等坎坷，楊安澤仍雷打不動每天堅持在各區奔走，作為沒有任何政治俱樂部背景的他，在是否接受葛謨背書問題上，也不似其他參選人那般斷然拒絕，也一定程度展示其豁達的一面。

目前教師聯合工會(UFT)還未做出背書決定，雖然楊安澤此前嗆聲UFT妨礙公校重開，但經過上周UFT線下市長論壇，其獲得這一極具影響力工會支持的可能性也並非為零。

反觀其他人，斯靜格雖經驗豐富，但也正因為他已是政壇老將，在與年輕人互動時就會顯得放不開；亞當斯雖也獲得很多人喜愛，但面臨同為非洲裔的馬奎爾，可能被瓜分選票；如何在保持個人魅力的同時，給予選民心安，讓他們放心投出選票，仍是巨大考驗。

（紐約客談，每周二至周六見報）

楊安澤 紐約市 葛謨

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