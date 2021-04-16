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紐約中華公所力挺市警 掛橫幅反仇亞

記者顏嘉瑩／紐約報導
中華公所在大樓外掛起兩個巨大橫幅，反對仇恨亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)
中華公所在大樓外掛起兩個巨大橫幅，反對仇恨亞裔。(記者顏嘉瑩／攝影)

維權團體「亞美聯盟」(Asian American Federation)14日指責紐約市警未能有效處理反亞裔仇恨犯罪，紐約中華公所主席于金山15日發表聲明力挺市警，認為在全市犯罪率上升的情況下，市警已經在可行的範圍內盡全力處理亞裔仇恨犯罪；公所也於15日在大樓外掛起兩個以中英文寫「反對仇恨亞裔」的巨型橫幅，呼籲來往民眾支持。

亞美聯盟行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)在信中表示，代表該聯盟的成員機構和紐約130萬名亞裔人口，譴責市警對反亞裔仇恨犯罪的處理方式；她還說，市警總局長希爾(Dermot Shea)指責亞裔不積極報案的行為是錯誤的，市警應該先改善自己內部的做法。

對此于金山在聲明中表示，同意亞美聯盟要求市警應提供實時準確的完整統計訊息，讓社區民眾更了解情況；但他也說，全市犯罪率在新冠肺炎疫情後逐漸上升，警方已經疲於奔命，再加上「黑人的命也是命」運動，要求減少市警預算等，都嚴重打擊警方士氣。

于金山說，紐約州通過保釋改革、免保釋放是犯罪率攀升的主要原因，同時對於歧視和仇恨犯罪標準過高，影響警方和檢方對仇恨犯罪案的處理；他表示，仇恨犯罪的定義不符合現實情況，才會導致警方「綁手綁腳」。

于金山表示，在美國發生反亞裔仇恨犯罪的浪潮，有歷史及現實的因素，亞太裔社區應該要團結一致抵抗；警方在前線保護亞太裔社區，亞裔社區也需要警察的保護，此時應該對警方的努力予以鼓勵協助，而非指責，「畢竟反亞裔仇恨犯罪的罪魁禍首，不是紐約市警局。」

于金山還說，亞美聯盟譴責市警的行為，「破壞警方與亞太裔社區建立的互信，對解決反亞裔仇恨犯罪並無助力。」

為了進一步呼籲各個族裔團結，中華公所15日在中華大樓外掛出兩個橫幅，分別用中、英文寫「反對仇恨亞裔」，希望來往民眾看到橫幅後，能夠與亞太裔社區站在一起，共同支持亞太裔社區、反對仇恨犯罪。

亞裔 仇恨犯罪 紐約市

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