校園防疫規則放寬 紐約市上周零關校

數據顯示，自市府更改公校防疫規則從「兩例關校」改為「四例關校」後，過去一周以來就再未出現關校情況。（市長辦公室提供）

市教育局 的最新數據顯示，自市府更改公校防疫 規則從「兩例關校」改為「四例關校」後，過去一周以來就再未出現關校情況。

市公校系統此前規定，若一棟教學樓內出現兩例無關聯的新冠肺炎感染病例，就必須關閉學校24小時，最長可能關校兩周，此舉導致全市公校關校頻繁，影響日常教學；數據顯示，全市公校被關閉兩周的就有2373次，關閉24小時的有878次。

由於公校相對安全，市府上周將防疫規則改為，如果七天內校內不同教室出現四起或以上確診，才需要關閉十天，若七天內出現四例以下確診，該校須加大新冠檢測力度，將每周檢測人數增至40%；同一教室內確診的學生需要隔離觀察十天，若十天後該教室內沒有新確診，學生才可返回教室。

教育局表示，新規實施一周以來，就再未出現關校情況；教育局發言人斯戴爾(Nathaniel Styer)表示，「教育局的防疫政策和勤勞的員工將保證公校安全，這是學生、家長和教師的勝利，我們期待迎接5萬1000名選擇實體課的網課生返校。」

此外，市府日前還表示，推出免費「夏季崛起」(Summer Rising)計畫，結合夏令營和暑期班，開放給那些希望暑假補回學業成績或參加休閒活動的學生，回到學校參加；市教育局希望藉由該計畫，讓學生在一天當中，利用半天時間重拾學業，另外半天參與室內和室外的休閒活動；雖然目前市教育局並未說明將開放招收多少名學生，但透露該計畫預計將開放全市約1500個校舍中的半數來實施。