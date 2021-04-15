華裔家長告紐約市教育局阻開會 下周聽證

華人家長吿教育局公開會議入場受阻，下周法院開始取證。（本報檔案照）

紐約同源會和五名華裔家長去年10月在紐約東區聯邦法院提交訴狀，控告去年2月市教育局 及市警在布碌崙(布魯克林)阻止華裔家長進入教育局總監參與的公聽會，該案下周將進行取證聽證會。

根據訴狀，去年2月4日前教育總監卡蘭扎(Richard Carranza)出席第22學區教育委員會會議，眾多華裔家長在會議開始前在現場集會，抗議卡蘭扎執意計畫取消特殊高中入學考試(SHSAT)及資優班考試，以及縱容第22學區教育理事會成員科迪(Jackie Cody)的「黃種人」(yellow folks)言論的行為，但被禁止入場。

原告律師Laura Barbieri表示，原告之一林小蓮(Linda Lam)當時希望進入學校旁聽會議，卻被警察和學校保安拽住，阻止她進入學校大樓。

教育局發言人奧漢倫(Katie O'hanlon)拒絕對此訴訟發表評論，但表示沒有任何人因被歧視或區別對待而被拒絕參加會議；她表示教育局的目標是保證公校的安全，並讓每個學生都融入學校生活，「亞裔 學生現在比以往任何時候更加需要我們的支持，教育局會繼續加強反對種族歧視和不公正問題的相關工作。」

原告還在訴狀中指出，市教育局推出的加強學生多樣性相關政策常常忽視亞裔學生，因為公校系統內的大多數亞裔學生來自低收入家庭，且亞裔社區還在面對不斷加劇的仇恨犯罪攻擊。

另一名原告劉明倫(Lucas Liu)則表示，市府和教育局試圖改變特殊高中和資優班錄取方式，很明顯是為減少這些項目的亞裔學生數量；根據紐約市 獨立預算辦公室(New York City Independent Budget Office)2019年報告，市長白思豪(Bill de Blasio)2018年提出廢除SHSAT建議後，特殊高中錄取的亞裔學生數量減少，而白人學生數量則未出現明顯變化。

奧漢倫表示，教育局的政策目標是減少障礙、增加所有學生入讀特殊高中的機會、增強透明度，並納入更多有益於所有學生的多元項目。

紐約同源會和五名家長以去年2月的事件涉嫌種族歧視為由，在紐約東區聯邦法院將市府、教育局和市警告上法庭，下周法院將開始就該案取證。