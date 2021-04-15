幫亞裔買安全裝置 美食家楊玉華號召捐款

楊玉華與亞平會、美國銀行發起「Safe with Sound」活動，購買個人安全裝置給亞太裔社區。(記者顏嘉瑩／攝影)

知名華裔美食作家楊玉華(Grace Young)與亞洲人平等會(AAFE)，14日宣布共同合作發起「Safe with Sound」活動，購買個人安全裝置(personal safety devices)，提供給亞太裔社區；亞平會呼籲民眾參與線上捐款，目前美國 銀行(Bank Of America)也投入1萬元的種籽基金，並提供每一筆捐款雙倍的配對金，以盡快達到籌款2萬元的目標。

亞平會表示，反亞裔 的暴力之風不可長，社區除了積極參與維權運動，也要加強自保；該安全裝置只要觸發後，就能發出大聲的警報，吸引周遭行人注意，同時也能嚇阻攻擊者。

此前曾在社群媒體發起「拯救中餐館行動」(Save Chinese Restaurants)的楊玉華說，每當她看到亞太裔長者獨自走在街上時，她都希望能夠給他們一個安全裝置，如今有了外界捐款幫助，將更能夠達到目標；對於一再發生的反亞裔暴力案，楊玉華說，不論年輕或年長，如今所有亞太裔身上最好都帶一個安全裝置，以保平安。

美國銀行紐約市地區行長Anne Walker說，針對任何人或群體的暴力行為都不可接受，該銀行將與亞太裔社區站在一起，堅決對抗仇恨犯罪和種族歧視。

在新冠肺炎疫情 期間，亞太裔年長者、第一線工作人員、小商家等已經面臨許多挑戰；由於疫情，年長者經歷長達多月的孤立，無法出門買菜；前線工作人員為了協助抗疫，將自己與家人暴露在病毒之下；如今疫情和緩，亞太裔卻又需面對來自外界的誤解與仇恨，生活在恐懼之中。

亞平會共同行政總監孫慧君(Jennifer Sun)感謝美國銀行等的協助；她表示，這些反亞裔的暴力事件讓許多亞太裔居民不敢出門，透過「Safe with Sound」活動購得更多個人安全裝置，將可擴大保護更多亞太裔居民的人身安全。

主辦方預計籌款2萬元購買裝置，發給亞太裔民眾，每25元的捐款就可購入六個安全裝置。更多詳情、捐款可上www.aafe.org/safewithsound查詢。