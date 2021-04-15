華女街頭遭摸下體 機智拍照助警逮人 籲遭侵犯要報警
一名華人女子日前在法拉盛鬧市街頭遭一名華人男子抓下體，她不僅沒有被嚇退，更是憑藉機智和勇敢，協助警方在案發後不久將嫌犯拘捕；她呼籲有類似遭遇的受害人向警方報案。
受害人陳麗14日接受本報採訪時表示，3月30日晚6時50分左右，她在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾艾什大道(Ash Ave.)附近，邊走邊看手機時，突然有一名男子從她身後把手伸到她的兩腿之間抓她的下體，隨後若無其事走開。「我立即轉身去追，同時用手機錄像，當時他衣服的帽子罩在頭上，背對著我；不過在他轉身時，我看到他的臉像亞裔；我叫他停下來，但他不理會。」
陳麗同時撥打911報警，並開始保持一定距離跟蹤該男子，但走到凱辛納大道夾荷利大道(Holly Ave.)附近時，因為等紅燈跟丟了；隨後警員載著她在附近尋找嫌犯，但沒找到，陳麗把拍下的嫌犯照片提供給警方。
「不料，11日早上9時30分左右，我在上班路上又看到嫌犯」，陳麗說，「於是我馬上用雨傘遮住臉，不讓他看見我；手裡握著胡椒噴霧以防萬一，遠距離跟蹤他，同時報警。」
她發現嫌犯進入凱辛納大道夾橡樹大道(Oat Ave.)附近的民宅，警察到嫌犯住處敲門時沒人開門，由於當時沒有搜查令，警方不能闖進去逮捕他。
陳麗把嫌犯的地址也交給負責調查這起案件的皇后區特別受害人小組探員。警方於13日晚8時將嫌犯逮捕，53歲的胡仔峰(Chai F Hu，音譯)14日在皇后區刑事法院過堂，被控二級騷擾和強行觸摸。
陳麗表示，嫌犯被捕後，她自動獲得保護令，嫌犯不能靠近她。
她還說，法拉盛民間巡邏隊的義工也給她很多幫助，「我經常在下班路上看到身穿黃色馬甲的巡邏義工，遭性騷擾後，我詢問義工，是否可以在我再遇到嫌犯時提供幫助，他們毫不猶疑地答應，並讓我第一時間給他們打電話，還非常熱心的給我提供指導和建議；11日我看到嫌犯後報警，也通知了巡邏義工，很快四名義工趕來幫我。」
陳麗分享了她的遭遇後，兩名在法拉盛有類似遭遇的華人女性聯繫了她，其中一名女子日前在凱辛納大道上步行時，遭一名男子從身後突然觸摸下體；另一名女子是大約兩年前，在同一條街上遭一名男子跟蹤，她發現後，加快腳步離開，回頭看時，發現該男子脫褲子露出下體。陳麗呼籲華人遭侵犯後，一定要報警。
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