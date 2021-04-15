華女街頭遭摸下體 機智拍照助警逮人 籲遭侵犯要報警

警方用陳麗提供的嫌犯照片發布通緝令，並最終拘捕嫌犯。(警方提供)

一名華人 女子日前在法拉盛 鬧市街頭遭一名華人男子抓下體，她不僅沒有被嚇退，更是憑藉機智和勇敢，協助警方在案發後不久將嫌犯拘捕；她呼籲有類似遭遇的受害人向警方報案。

受害人陳麗14日接受本報採訪時表示，3月30日晚6時50分左右，她在法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)夾艾什大道(Ash Ave.)附近，邊走邊看手機時，突然有一名男子從她身後把手伸到她的兩腿之間抓她的下體，隨後若無其事走開。「我立即轉身去追，同時用手機錄像，當時他衣服的帽子罩在頭上，背對著我；不過在他轉身時，我看到他的臉像亞裔；我叫他停下來，但他不理會。」

陳麗同時撥打911報警，並開始保持一定距離跟蹤該男子，但走到凱辛納大道夾荷利大道(Holly Ave.)附近時，因為等紅燈跟丟了；隨後警員載著她在附近尋找嫌犯，但沒找到，陳麗把拍下的嫌犯照片提供給警方。

「不料，11日早上9時30分左右，我在上班路上又看到嫌犯」，陳麗說，「於是我馬上用雨傘遮住臉，不讓他看見我；手裡握著胡椒噴霧以防萬一，遠距離跟蹤他，同時報警。」

她發現嫌犯進入凱辛納大道夾橡樹大道(Oat Ave.)附近的民宅，警察到嫌犯住處敲門時沒人開門，由於當時沒有搜查令，警方不能闖進去逮捕他。

陳麗把嫌犯的地址也交給負責調查這起案件的皇后區 特別受害人小組探員。警方於13日晚8時將嫌犯逮捕，53歲的胡仔峰(Chai F Hu，音譯)14日在皇后區刑事法院過堂，被控二級騷擾和強行觸摸。

陳麗表示，嫌犯被捕後，她自動獲得保護令，嫌犯不能靠近她。

她還說，法拉盛民間巡邏隊的義工也給她很多幫助，「我經常在下班路上看到身穿黃色馬甲的巡邏義工，遭性騷擾後，我詢問義工，是否可以在我再遇到嫌犯時提供幫助，他們毫不猶疑地答應，並讓我第一時間給他們打電話，還非常熱心的給我提供指導和建議；11日我看到嫌犯後報警，也通知了巡邏義工，很快四名義工趕來幫我。」

陳麗分享了她的遭遇後，兩名在法拉盛有類似遭遇的華人女性聯繫了她，其中一名女子日前在凱辛納大道上步行時，遭一名男子從身後突然觸摸下體；另一名女子是大約兩年前，在同一條街上遭一名男子跟蹤，她發現後，加快腳步離開，回頭看時，發現該男子脫褲子露出下體。陳麗呼籲華人遭侵犯後，一定要報警。