克勞莉再參選皇后區長：為了每個家庭

克勞莉宣布參選皇后區長。(克勞利競選團隊提供)

民主黨 籍前紐約市議員克勞莉(Elizabeth Crowley)14日宣布再次參選皇后區 長，她表示，「我一生都在皇后區，了解每個社區，會盡全力為全區家庭爭取利益。」

克勞莉表示，她將努力確保皇后區獲得家庭和商家迫切需要的服務和資金，解決犯罪率上升和全區學校面臨的安全威脅；她對未來的發展持樂觀態度，「即使在新冠疫情 前，皇后區已存在很多問題並需要解決，我們不僅要從疫情中恢復過來，還要變得比以往任何時候都更強大，我有經驗，會為全區民眾而戰。」

若當選皇后區長，克勞莉的首要任務包括，疫情後的恢復時期，優先考慮工薪家庭和小商業的需求；提供保護街道安全和免受仇恨犯罪侵犯所需的資源；支持小班授課和保護資優班項目；爭取大規模的公共交通擴展及全區免費公車；為努力維持生計的租戶提供幫助。

克勞莉說，「我一生都在皇后區生活，作為單親母親養育家庭，我知道皇后區的所有社區，會一直把家庭的需求放在首位。」

克勞莉大學畢業於紐約流行設計學院(Fashion Institute of Technology)，隨後到普瑞特藝術學院(Pratt Institute)攻讀城市與區域工程規畫碩士；她2008年贏得代表皇后區中村(Middle Village)、木邊(Woodside)、瑞吉屋(Ridgewood)等地的第30選區市議員選舉，2009年上任並兩次成功連任，至2017年。她去年在皇后區長民主黨初選中以第二高票落敗。

皇后區長黨內初選將於6月22日舉行，除了去年贏得選舉的現任區長理查茲(Donovan Richards)競選連任外，還有 市議員布萊默(Jimmy Van Bramer)、社區組織者摩爾斯(Stan Morse)等五名民主黨人已宣布參選。