楊安澤參加非裔遭警槍殺抗議遊行 被轟「支持警察」遭驅趕

楊安澤反仇恨亞裔、支持警方言論 ，參加非洲裔示威遊行被驅趕。（取自楊安澤推特）

市長參選人楊安澤 13日傍晚在布碌崙 (布魯克林)參加非洲裔萊特(Daunte Wright)不幸遭警方槍殺示威活動時，被抗議示威者以「支持警察 」為由驅趕，並高呼他為「恥辱」、「我們不歡迎你」。

楊安澤13日傍晚與約150名抗議示威單車騎士，從布碌崙巴克萊中心穿過布碌崙大橋前往曼哈頓下城，以此抗議此前20歲非洲裔萊特不幸在明尼蘇達州被警員誤殺案件。

楊安澤身穿藍色西裝、戴口罩，騎著安裝著嬰兒座椅的自行車，與示威者一起騎行，卻遭到驅趕。

一名拿著擴音器的非洲裔女子對他大喊「你不在乎社區、你不屬於這裡，我們不希望你在這裡」，現場還有一名女子大喊「你支持警察」；另外一名女子搶過擴音器說「不要利用我們的抗議進行宣傳，我們不要你在這裡，你支持警察，離開這裡」，在楊安澤與支持者離開時，現場不斷有人大喊「為你感到羞恥」。

此前楊安澤在針對不斷上漲的仇恨亞裔犯罪發表意見說，如果當選市長，第一件事要為市警「亞裔仇恨犯罪小組」提供資金，說「如果某個社區的犯罪率上漲了九倍，你不會說『哦，讓志願者來解決』，你需要投入大量資源，直到問題逐漸消失為止。」

早在3月楊安澤曾與一群要求減少警察經費的「黑人的命也是命」（BLM）運動者談論此一議題時說，「我知道現在很多人有類似的呼籲，但事實是，如果有人在街道上被捅，我們需要警察執法，嫌犯不應該在街道上。」