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法拉盛實施公車專用道 官方：更安全 商家：顧客減少了

記者朱蕾／紐約報導
市交通局表示，法拉盛市中心公車專用道計畫全面提速了公車，且幾乎沒有影響周圍非公車道的行駛速度。(記者朱蕾/攝影)
市交通局表示，法拉盛市中心公車專用道計畫全面提速了公車，且幾乎沒有影響周圍非公車道的行駛速度。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市中心公車專用道已實施近三個月，市交通局代表13日在社區討論會上表示，此公車道計畫全面提速了公車，而且幾乎沒有影響周圍非公車道的行駛速度；交通局會繼續收集相關數據，並會面向商家和公眾進行包括中文的問卷調查。法拉盛商家和社區代表則表示，公車道計畫導致很多商家的顧客減少。

市交通局項目經理德爾芬(Naomi Delphin)表示，自公車專用道執行以來，初步報告和數據顯示，由於緬街上車輛減少，車禍減少及路面安全性提高、行人感覺更安全和舒適、過馬路更容易，且噪音減少。

公車提速方面，北向公車全天的時速都變快；從凱辛納大道與三福大道交口到緬街與北方大道交口路段，一天的中間時段(上午10時至下午3時)提速22%，晚高峰時段(下午3時至晚7時)提速29%；在三福大道和北方大道之間的緬街，一天的中間時段提速13%，晚高峰提速12%。

德爾芬還表示，其他車輛在法拉盛商區非公車道的行駛時速幾乎未受影響：在晚高峰時段，今年2月與去年10月相比，各條路的車輛時速相差不超過12秒；與新冠疫情前的2019年10月相比，友聯街、王子街和大學點大道的南向道路，以及37大道西向，時速都加快超過30秒；只有友聯街北向時速變慢。

市交通局表示，在此計畫一年試行期的剩餘時間，仍會繼續監控交通和公車情況，並依需要做調整；持續收集相關交通數據；還會加強了解民意，已計畫在春末開展大範圍的商業和民眾問卷調查，提供中、英、韓、西班牙語版本；並繼續舉辦社區顧問委員會公開會議，並與法拉盛商改區保持溝通與合作。

法拉盛商家陳Godwin表示，他的家庭經營的一個停車場已受到影響，「我還了解到很多商家正在因公車專用道而擔憂，特別是長江超市，我的停車場與該超市有合作，去年12月該超市有6400名顧客，今年1月降到5800名，2月繼續降到4900名，3月雖然稍有增加，但仍不到12月的水平。」

「我們顧客中，很多人不住在法拉盛，法拉盛更像一個經濟中心，長島、甚至康州、新州的人都會來此消費」，陳Godwin說，「公車專用道的一些新規導致駕駛者有時不得不違規U形轉彎，或在附近街區轉來轉去，而周圍不寬的街道原本並不是為較大車流量設計。」

法拉盛市議員參選人尹導表示，他在這段時間與小商家的交流中發現，很多商家的生意因公車道計畫受影響，營業額減少最多達四成，「我建議交通局人員與市府其他相關機構，親自到法拉盛了解商家們的感受。」

法拉盛市中心的緬街和凱辛納大道禁止私家車通行後，一些商家表示顧客減少。(記者朱蕾...
法拉盛市中心的緬街和凱辛納大道禁止私家車通行後，一些商家表示顧客減少。(記者朱蕾/攝影)

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