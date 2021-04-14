關閉一年 史泰登島「寄興園」14日重開迎客

史泰登島「寄興園」訂於14日重開。（記者黃伊奕／攝影）

史泰登島 的蘇州園林「寄興園」在疫情爆發後長期關閉，終於確定於14日重新開放迎客，民眾經歷長期居家避疫的苦悶後，相信這座美輪美奐的中式園林將吸引眾多遊客造訪。

「寄興園」的英文名字叫「中國 學者之園」(Chinese Scholar's Garden)，位於史泰登島溫港文化中心植物園 (Snug Harbor Cultural Center & Botanical Garden)內，是蘇州「留園」的姊妹園，也是全美第一座完整的、完全仿真的較大型蘇州園林。

該園內一磚一瓦、甚至裝飾用的石頭都是從中國運來，並由40多名來自中國的工匠和藝術家耗時半年，直到1998年年底修建完工；它占地2畝，耗資400萬元，當時建園的經費由美中政府和民間各自承擔三分之一，現歸屬於史泰登島溫港文化中心植物園。

「寄興園」清秀典雅，在傳承中華文化上發揮了重要作用，也是以往華裔在春節、中秋等傳統佳節裡傳達思念的好去處；也時不時舉辦各種中華特色的文化活動，幫助在美華裔青少年更好的了解中華文化。

自新冠肺炎疫情爆發後，「寄興園」也和全市其他旅遊景點一樣被迫關閉，苦等一年後，終於在14日重新對外開放；目前正是春天，園林內許多花卉已經開放，民眾除了欣賞「寄興園」內中式建築外，也能欣賞到植物園內百花齊放的美景。

民眾進入史泰登島植物園免費，但進入「寄興園」需要單獨購買門票，票價為成人5元，長者和學生4元，五歲以下幼童免費；「寄興園」將從14日開放至9月5日，開放時間為每周三至周日，從上午11時至晚7時；更多詳細信息可查詢網站https://snug-harbor.org。