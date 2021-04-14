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清乾隆白玉雕進寶圖筆筒 蘇富比135萬拍出

記者張晨／紐約報導
蘇富比紐約亞洲藝術周拍賣展，清乾隆白玉雕進寶圖筆筒135萬奪魁成交。(蘇富比提供)
蘇富比紐約亞洲藝術周拍賣展，清乾隆白玉雕進寶圖筆筒135萬奪魁成交。(蘇富比提供)

蘇富比紐約(Sotheby's New York)不久前舉辦了兩場骨董拍賣展覽，分別為「溢彩流光：宮廷掐絲琺瑯及玉器，布碌崙(布魯克林)博物館中國藝術品」 (Imperial Cloisonné & Jade: Chinese Art from the Brooklyn Museum)以及「中國藝術珍品」；拍品清乾隆白玉雕進寶圖筆筒以135萬的價格成交，成為全場冠軍。

蘇富比表示，為慶祝亞洲藝術周，此次呈獻的珍稀亞洲藝術珍品涵蓋了中華4000年歷史，領銜今年藝術周的，是來自布魯克林博物館、為支持該館收藏而上拍的明清御製玉器及掐絲琺瑯，其中包括Robert B. Woodward於1914年捐贈的收藏清乾隆白玉雕進寶圖筆筒，以及Samuel P. Avery, Jr.收藏的多件掐絲琺瑯器，當中又以一件清乾隆銅胎掐絲琺瑯雲蝠紋雙耳瓶最為矚目。

「中國藝術珍品」 拍賣會則以兩件早明青花珍瓷領銜，此外尚有出自史蒂芬·瓊肯三世收藏的唐銀局部鎏金石榴蓮花紋花式大盌、記載商代重要事蹟的商末文父丁簋、多件高古佳瓷及清代御瓷、以及一件清康熙54年銅鎏金蒲牢鈕八卦紋編鐘。

全場45件拍品，僅一件流拍未能售出，差點斬獲100%成交的「白手套」，其中玉器的競投氣氛較為熾熱，成交三甲悉數為清代玉器，至於景泰藍部分則表現平平，大多僅及低估價便落槌，甚至未達估價。

領銜的白玉筆筒以則以60萬元起拍，共獲十口出價，叫價升至110萬落槌，連佣共135萬1000元成交。

此筆筒上刻一高士策馬入山，前方有童子推車引路，山中可見亭台樓閣、松樹靈鶴，雕刻手法依循中國書畫傳統，轉動筆筒即如展閱手卷；此玉筆筒尺寸頗大，玉材不僅需要可觀體積，亦不可多瑕疵。

蘇富比表示，案頭文房品的歷史可遠溯至漢代，而玉製者則到明代中晚期方才發展成熟，至清代，玉製文房器品類豐富異常，可見玉製筆筒、筆擱、筆、洗、鎮紙及擺件等。

布魯克林博物館藏專場的玉器，多由Robert B. Woodward上校捐贈，關於此人的收藏集成過程記錄甚少，他於1914年捐贈了218件玉石雕予布魯克林博物館，是該館初期重要的館藏。

布魯克林博物館前身為布魯克林藝術及科學學院，成立於1895年，以龐大的古埃及和美國藝術品館藏聞名，亞洲藝術藏品亦豐。能夠擁有一件博物館級數的古玩，是許多收藏家的心願，故此這專場以「博物館舊藏」為賣點。

博物館 布魯克林 中國

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