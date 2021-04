清乾隆白玉雕進寶圖筆筒 蘇富比135萬拍出

蘇富比紐約亞洲藝術周拍賣展,清乾隆白玉雕進寶圖筆筒135萬奪魁成交。(蘇富比提供)

蘇富比紐約(Sotheby's New York)不久前舉辦了兩場骨董拍賣展覽,分別為「溢彩流光:宮廷掐絲琺瑯及玉器,布碌崙(布魯克林 )博物館 藏中國 藝術品」 (Imperial Cloisonné & Jade: Chinese Art from the Brooklyn Museum)以及「中國藝術珍品」;拍品清乾隆白玉雕進寶圖筆筒以135萬的價格成交,成為全場冠軍。

蘇富比表示,為慶祝亞洲藝術周,此次呈獻的珍稀亞洲藝術珍品涵蓋了中華4000年歷史,領銜今年藝術周的,是來自布魯克林博物館、為支持該館收藏而上拍的明清御製玉器及掐絲琺瑯,其中包括Robert B. Woodward於1914年捐贈的收藏清乾隆白玉雕進寶圖筆筒,以及Samuel P. Avery, Jr.收藏的多件掐絲琺瑯器,當中又以一件清乾隆銅胎掐絲琺瑯雲蝠紋雙耳瓶最為矚目。

「中國藝術珍品」 拍賣會則以兩件早明青花珍瓷領銜,此外尚有出自史蒂芬·瓊肯三世收藏的唐銀局部鎏金石榴蓮花紋花式大盌、記載商代重要事蹟的商末文父丁簋、多件高古佳瓷及清代御瓷、以及一件清康熙54年銅鎏金蒲牢鈕八卦紋編鐘。

全場45件拍品,僅一件流拍未能售出,差點斬獲100%成交的「白手套」,其中玉器的競投氣氛較為熾熱,成交三甲悉數為清代玉器,至於景泰藍部分則表現平平,大多僅及低估價便落槌,甚至未達估價。

領銜的白玉筆筒以則以60萬元起拍,共獲十口出價,叫價升至110萬落槌,連佣共135萬1000元成交。

此筆筒上刻一高士策馬入山,前方有童子推車引路,山中可見亭台樓閣、松樹靈鶴,雕刻手法依循中國書畫傳統,轉動筆筒即如展閱手卷;此玉筆筒尺寸頗大,玉材不僅需要可觀體積,亦不可多瑕疵。

蘇富比表示,案頭文房品的歷史可遠溯至漢代,而玉製者則到明代中晚期方才發展成熟,至清代,玉製文房器品類豐富異常,可見玉製筆筒、筆擱、筆、洗、鎮紙及擺件等。

布魯克林博物館藏專場的玉器,多由Robert B. Woodward上校捐贈,關於此人的收藏集成過程記錄甚少,他於1914年捐贈了218件玉石雕予布魯克林博物館,是該館初期重要的館藏。

布魯克林博物館前身為布魯克林藝術及科學學院,成立於1895年,以龐大的古埃及和美國藝術品館藏聞名,亞洲藝術藏品亦豐。能夠擁有一件博物館級數的古玩,是許多收藏家的心願,故此這專場以「博物館舊藏」為賣點。