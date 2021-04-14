紐約中央公園「夏日舞台」 今夏全面回歸

「夏日舞台」將於今夏回歸。（主辦方提供）

中央公園 年度「夏日舞台」(Summer Stage)系列表演，因新冠疫情 而闊別一年後，今夏全面回歸，提供現場表演；民眾可在獲取免費門票後，出示疫苗接種或新冠病毒檢測陰性證明即可入場，入場前也會被要求填寫健康問卷、並測量體溫。

「夏日舞台」每年夏天在中央公園Rumsey Playfield和全市十多個公園內舉行上百場現場演出，演出者來自世界各地，是紐約市 重大音樂活動之一，過去幾年「台灣之夜」也登錄夏日舞台，更是吸引眾多華裔觀眾前去觀摩。

去年因新冠疫情，「夏日舞台」改為線上表演，仍成功播出上百場演出；一年後終於回歸，所有現場演出暫定在Rumsey Playfield和哈林區的Marcus Garvey Park兩個地點舉行。

「夏日舞台」主辦方「City Parks Foundation」執行總監Heather Lubov表示，他們會在為民眾重新帶來音樂樂趣的同時，嚴格遵守州衛生廳對文娛活動的防疫規定，保證觀眾和演出者安全。

本周五(16日)上午10時開始網路預訂已確定9月17日晚7時舉行的Dawes樂隊演出票，網址為https://www.axs.com/events/400349/dawes-tickets。

其他具體演出安排將逐步發布，民眾可登錄https://cityparksfoundation.org/summerstage/查詢，所有現場演出也都會在https://cityparksfoundation.org/summerstage-anywhere/網站上同步線上播出。

此外，林肯中心繼宣布「舞台重啟」(Restart Stages)計畫後，又宣布將從5月10日起，將中心前的Josie Robertson廣場圍繞中央的噴水池打造成綠色草坪，這一全新打造也是「舞台重啟」的一部分，可以更好配合搭建十個戶外空間，作為表演、親子活動、排練等空間。