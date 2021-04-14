紐約大都會博物館151歲 谷歌首頁致敬

谷歌13日在搜尋引擎上輪播18件來自大都會博物館的藝術展品和迷你建築外觀，慶祝該博物館迎來第151周年。(截自谷歌首頁)

紐約大都會 藝術博物館 (The Metropolitan Museum of Art)13日迎來了第151周年，為了慶祝該具有意義的一天，搜尋引擎谷歌 (Google)在首頁上，放上18個具有代表意義的該館精品藝術品照片，搭配下方坐落在鬱鬱蔥蔥樹叢間的博物館建築外觀，藉此向這個於1870年成立、全美最大的藝術博物館致敬。

位於第五大道1000號的大都會博物館，占地200萬平方呎，設有17個獨立部門，展出來自世界各地的古代藝術品、樂器、服飾和骨董武器、盔甲超過2000萬件、擁有5000年以上歷史的展品，是世界上最大、參觀人數最多的藝術博物館之一。

此次慶祝大都會博物館成立第151年，谷歌從博物館的收藏品中，挑選出具有代表性的18件展品，製成一個輪播橫幅，下方則有迷你版的博物館建築物，當作地圖，使用可以找到每件展品在博物館內展覽的相對位置。

18件展品包括公元前2世紀來自中國的舞者雕塑；來自內尼日河三角洲(Inland Niger Delta)地區13世紀馬里帝國的陶俑雕塑；15世紀末的獨角獸掛毯；1789年法國傑出女畫家勒布倫(Elisabeth Louise Vigée Le Brun)所繪的夏特伯爵夫人(Comtesse de la Chatre)肖像圖；19世紀製作精美的義大利吉他；1870年北美印地安人蘇族拉科塔/特頓人(Lakota/Teton)的串珠連衣裙；以及來自約1941年，首個被羅斯福新政藝術計畫的「公共工程藝術計畫」(Public Works of Art Project，簡稱PWAP)雇用的非洲裔畫家Samuel Joseph Brown Jr.的自畫像。

紐約大都會博物館的起源可追溯到1866年，當時一群美國人決定在法國巴黎成立一個「國家藝術畫廊」(National Institution and Gallery of Art)，向美國人民展示藝術和相關教育，四年後的1870年4月13日，大都會博物館應運而生；事實上該博物館的第一個地點是位於第五大道681號的Dodworth大廈，後來博物館才在1880年搬到位於中央公園東側的現址。

其他輪播展品資訊，可在大都會博物館網站查閱；除了這些展品，谷歌也提供在其藝術與文化(Google Arts & Culture)，關於大都會博物館周年展「Making the Met」的頁面，民眾可以在該網站中查到更多相關訊息https://artsandculture.google.com/exhibit/making-the-met/GQLS-pBlvVqAJQ。