皇后區公圖3場講座 教民眾應對仇恨犯罪

針對反亞裔 的仇恨和歧視 激增，皇后區公共圖書館聯合紐約市 人權局(Human Rights Commission)，將在本周舉辦三場「面臨歧視自助、助人」(Bystander Intervention Training)線上講座，讓民眾學習應對仇恨和歧視事件的技巧和方法，共同努力制止此類事件。

「面臨歧視自助、助人」的講座內容包括：美國排外主義和遷怒他人的歷史背景，口頭緩減當時狀況的可行方法，目擊者助義的策略和注意事項，還會模擬不同情境的應變之道。

皇后區公共圖書館執行長沃科特(Dennis Walcott)表示，持續了一年多的反亞裔種族主義、仇恨、騷擾和暴力行為，使人想起了美國歷史上的此類事件，這些都令人擔憂和無法忍受；為幫助民眾應對紐約市乃至全國範圍內反亞裔仇恨犯罪的上升，皇后區圖書館決定舉辦此講座，希望有助減少、甚至杜絕類似事件的繼續發生。

講座通過Zoom舉行，民眾免費參加，14日(周三)晚7時為中文講座，講座鏈接：https://bit.ly/3t1DoBF，密碼：391329，講座會議號：977 3114 3388；15日(周四)晚6時為英文講座，講座鏈接：https://bit.ly/3fNZDHy，密碼：547405，講座會議號：991 4932 7666；13日(周二)晚6時為韓語講座；撥打電話參加任何一場，請致電(646)558-8656；三場講座內容基本相同，每場90分鐘。