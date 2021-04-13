緬街公車道阻復甦 法拉盛商民抗議

楊愛倫(講話者)表示，公車專用道計畫給法拉盛的小商業、居民、年長者、消費者等造成不便。(記者朱蕾/攝影)

市府上周開始對違反法拉盛 市中心公車專用道規定的車道開罰單，法拉盛市議員參選人楊愛倫以及多名當地商戶和居民，12日講述該公車道計畫對他們造成的傷害，並要求立即停止全天候的實施方式。

在法拉盛居住幾十年的楊愛倫表示，法拉盛原本是個生機勃勃的社區，但公車道計畫實施後，小商業的客人持續減少，醫生因擔心病人就診不便而計畫將診所遷離法拉盛，年長者和有特殊需要的居民出行更加困難；法拉盛受到嚴重的傷害和破壞；私家車被迫繞行周圍小路，不僅增加附近街區的堵塞，也加劇空氣污染。

楊愛倫說，「公車道的概念本身是善意，但是由曼哈頓 的政客設計，他們並不了解法拉盛社區和居民的實際需要」，處在公車專用道區域的凱辛納大道(Kissena Blvd.)，有超過20家店面和擁有幾百個住宅單位和幾十間辦公室的百利大廈，「現在大樓居民被孤立，承受不公平、不方便的交通管制的後果，一不小心還會被開罰單」。

她表示，公車專用道造成法拉盛居民的生活如此困難，「我若當選市議員，會全力解決此問題，至少改為公車專用道只在周一至周五早7時至10時、晚4時至7時實施。」

法拉盛小商業主吳凱茜表示，「隨著疫苗接種，全市去年最早受新冠疫情影響的法拉盛商家剛看到一點希望，市府卻不顧我們的投訴，一意孤行實施公車專用道，現在又因交通不便流失顧客而再受打擊」。

從事旅遊業的吳凱茜已聽到很多商家抱怨公車道實施以來生意下跌，最多達到四成，「本來很期待旅遊業重啟，現在卻滿是擔憂」，吳凱茜說，「法拉盛的繁榮除了依靠本地居民，皇后區其他地區和長島 居民也功不可沒；曼哈頓有多條寬闊大道，這條禁行、可走隔一個街區的大道，但法拉盛不同，商區只有緬街這一條大街，而且已有一條公車專用道；全改為公車道後，基本等於讓私家車無路可走。」

在法拉盛市中心擁有兩家麵包店的羅先生表示，今年1月以來，他麵包店的生意減少約三成，「以前很多駕車顧客，把車停在路邊後，快速進店買麵包和咖啡，但現在一些客人因擔心收到罰單，乾脆就不來了。」

法拉盛市中心公車專用道1月19日起七天、24小時不間斷實施，規定除一個街區內接送或進出車庫外，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，禁止私家車通行；本月9日起對違規者開罰。